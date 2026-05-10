Многодетная мать из Уфы не пережила безобидную процедуру в санатории

В одном из санаториев Башкирии во время процедуры ингаляции умерла многодетная мать, пишет « КП » со ссылкой на канал «Честный репортаж».

Супружеская пара из Уфы с двумя детьми приобрела путевки для отдыха и оздоровления. Перед отъездом они прошли медицинское обследование в поликлинике, врачи не выявили у них противопоказаний для санаторно-курортного лечения. На следующий день после заселения гости приступили к процедурам, однако во время ингаляции женщине внезапно стало плохо.

«Врачи пытались ее спасти, однако помочь не смогли, и она умерла прямо в стенах санатория. Предварительная причина смерти, по словам медиков, анафилактический шок», — говорится в публикации.

Муж погибшей утверждает, что сотрудники санатория проявили безразличие к судьбе его жены. Так, они не выразили соболезнования, не принесли извинений и не оказали помощи в организации транспортировки тела. Более того, администрация сразу же заняла позицию, отрицая причастность к случившемуся.

Адвокат, представляющий интересы пострадавших, сообщил, что в суде представители санатория выдвинули версию о том, что женщина «могла вдохнуть посторонние вещества». Они также попросили не беспокоить их по этому вопросу.

Родственники подали иск с требованием возместить материальный и моральный ущерб, однако представители учреждения продолжают отрицать вину.