На Урале спортсменка взяла в ванную телефон и умерла спустя несколько минут

В Полевском Свердловской области погибла 35-летняя спортсменка и фитнес-тренер после падения телефона в воду, пишет « КП ».

Инструктор по пилатесу и растяжке, а также практикующий нутрициолог решила принять ванную. Она взяла с собой мобильник, чтобы совместить водные процедуры с просмотром соцсетей. Вскоре гаджет выскользнул из ее рук в воду. Девушка вылезла из ванны, испугавшись короткого замыкания.

«Током ее, вроде как, не ударило. Но через короткое время произошло резкое ухудшение самочувствия. Она упала», — указано в статье.

Ее старший сын услышал странные звуки в ванной, не смог дозваться матери, после чего вызвал скорую. Медики приехали, но спасти женщину не удалось.

По одной из версий, у нее произошло резкий спазм сосудов. По другой, виной всему рефлекторная остановка сердца. Испуг от падения телефона мог вызвать выброс адреналина на фоне нетипичного сочетания «горячая кожа — в холодный воздух».

Точную причину трагедии предстоит выяснить.