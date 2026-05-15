Журналист рассказал, как Молчанов спас его сюжет про детский дом

Журналист Александр Гурнов вспомнил в беседе с Voice, как телеведущий Владимир Молчанов помог ему выйти из неловкой ситуации и сделать удачный сюжет про детский дом.

Телеведущий уточнил, что участвовал всего в одном выпуске программы Молчанова, но он оказался особенным и запомнился ему на всю жизнь.

Коллега поставил ему задачу снять сюжет в детском доме. Когда камера начала работать, ребята подбежали к Гурнову и стали спрашивать, не приехал ли он за одним из них. Услышав отрицательный ответ, один из мальчиков спросил: «А чего пришел?».

«И Володя, увидев это, сказал: «Сань, текст не нужен вообще!» И я сделал сюжет под душераздирающую музыку Pink Floyd. Единственное, что мы написали под ним: «80 процентов детей в детдоме имеют живых родителей», — рассказал журналист.

Он добавил, что умение Молчанова так подойти к материалу было уникальным.

Гурнов был одним из первых ведущих программы «Время». Ему довелось немного поработать с Молчановым. Журналисты поддерживали связь, но не были близкими друзьями.

«Я ему звонил буквально пару недель назад. Он общался так, как будто мы с ним лучшие друзья и виделись пару дней назад. Это радушие, эта любовь к профессии, к коллегам, дорогого стоят. Таких людей очень мало, и я рад, что в жизни он мне встретился», — отметил собеседник издания.

О смерти журналиста после продолжительной болезни стало известно в ночь на 13 мая, ему было 75 лет. С мэтром отечественного телевидения простились в пятницу в Церкви Космы и Дамиана в Шубине в Москве.