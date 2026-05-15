Владимир Молчанов, кадр из программы «До и после полуночи»
Новости России

Журналист рассказал, как Молчанов спас его сюжет про детский дом

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Журналист Александр Гурнов вспомнил в беседе с Voice, как телеведущий Владимир Молчанов помог ему выйти из неловкой ситуации и сделать удачный сюжет про детский дом.

Телеведущий уточнил, что участвовал всего в одном выпуске программы Молчанова, но он оказался особенным и запомнился ему на всю жизнь.

Коллега поставил ему задачу снять сюжет в детском доме. Когда камера начала работать, ребята подбежали к Гурнову и стали спрашивать, не приехал ли он за одним из них. Услышав отрицательный ответ, один из мальчиков спросил: «А чего пришел?».

«И Володя, увидев это, сказал: «Сань, текст не нужен вообще!» И я сделал сюжет под душераздирающую музыку Pink Floyd. Единственное, что мы написали под ним: «80 процентов детей в детдоме имеют живых родителей», — рассказал журналист.

Он добавил, что умение Молчанова так подойти к материалу было уникальным.

Гурнов был одним из первых ведущих программы «Время». Ему довелось немного поработать с Молчановым. Журналисты поддерживали связь, но не были близкими друзьями.

«Я ему звонил буквально пару недель назад. Он общался так, как будто мы с ним лучшие друзья и виделись пару дней назад. Это радушие, эта любовь к профессии, к коллегам, дорогого стоят. Таких людей очень мало, и я рад, что в жизни он мне встретился», — отметил собеседник издания.

О смерти журналиста после продолжительной болезни стало известно в ночь на 13 мая, ему было 75 лет. С мэтром отечественного телевидения простились в пятницу в Церкви Космы и Дамиана в Шубине в Москве.

Предыдущая статья
В тайном архиве Жириновского нашли пророчество о «последнем президенте» 
Следующая статья
Волонтер раскрыла детали новой операции по поиску Усольцевых

Популярные материалы

Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.
Происшествия

Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Происшествия

Путешественник Саша Конь погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

В Брянской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника погиб путешественник Александр, более известный под прозвищем Саша Конь. Об этом пишет Mash.
Новости России

Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Уход Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белогородский области связан...

Темы

Новости России

Волонтер раскрыла детали новой операции по поиску Усольцевых

Специалисты, вышедшие к месту пропажи семьи Усольцевых, будут изучать...
Новости России

Украинцы рассказали, как тайно праздновали День Победы в Киеве

Жители Киева тайно отмечали День Победа, несмотря на фактический...
Новости России

Друг Молчанова рассказал, почему он не приехал на похороны дочери

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Новости России

Семья убитого мальчика из Петербурга не поверила в исповедь обвиняемого

Родственники девятилетнего мальчика, в убийстве которого обвиняют петербуржца Петра...
Новости России

Сафронов раскрыл правду о наследстве журналиста Молчанова

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Новости России

В Махачкале воспитатели отрезали девочке палец и спрятали его в колготки

Воспитатели из Махачкалы отрезали палец трехлетней девочке, которая прищемила...
Новости России

Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Уход Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белогородский области связан...
Новости России

Гладков после отставки обратился к ругавшим его белгородцам

Ушедший в отставку глава Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье