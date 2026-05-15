В 2026 году, спустя четыре года после смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, его слова о будущем Владимира Зеленского звучат как приговор. В апреле российские и мировые СМИ захлестнула волна публикаций, приуроченных к 80-летию политика. И тогда мы в очередной раз убедились, что его прогнозы о судьбе Украины сбываются с удивительной точностью.

«Зеленский — последний президент Украины»

Самая громкая и цитируемая часть «кода Жириновского» касается лично Зеленского, пишет издание News.ru. Политик утверждал, что тот станет последним президентом Украины. И речь тогда шла не о поражении на выборах. Говорилось об исчезновении страны как субъекта международного права.

«Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины», — эти слова, произнесённые задолго до 2022 года, подтвердил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он лично слышал это высказывание.

«Вам пора упаковывать чемоданы»

Ещё в январе 2022 года Жириновский в эфире радио КП обратился к Зеленскому напрямую. Он сделал жёсткое предупреждение.

«Вам пора упаковывать чемоданы. Украине конец. Забудьте это слово. Будут малороссийские губернии».

Политик предрёк Зеленскому полную политическую смерть. Потерю имиджа. И превращение в предателя национальных интересов. Самого Зеленского он назвал «недалёким демократическим диктатором».

«Дух» Жириновского: клоун тоже уйдёт

В 2026 году издание КП опубликовало материал о «сеансе связи с духом Жириновского». Якобы через медиумов политик с того света подтвердил своё прежнее пророчество: «Клоун, говорит, тоже уйдет». Причём «дух» Жириновского уточнил: под словом «уйдёт» нужно понимать не политическую отставку, а именно смерть.

Раздел Украины и 80% территории России

Другое пророчество Владимира Жириновского касается будущего украинских территорий. Он предрёк стране раздел. Западные области могут стать отдельным государством под протекторатом НАТО и Европейского союза. А около восьмидесяти процентов оставшейся территории, по его заветам, перейдёт под контроль России.

«Неправильно на Западе карту нарисовали», — говорил политик.

Он не раз демонстрировал, как будет «резать» украинский «пирог».

«СВО должна закончиться в Лондоне»

Ещё один интригующий элемент «секретного кода» касался завершения конфликта. По словам сына политика Олега Эйдельштейна, перед смертью Жириновский настаивал: специальная военная операция должна закончиться не в Киеве, а в Лондоне.

Поясняя эту мысль, Эйдельштейн добавил:

«Останавливаться на Украине не надо. Если мы хотим победить эту девятиголовую гидру, то нужно бить по основным головам».

Жириновский был уверен: пока существует военно-политическая машина Великобритании, конфликт не прекратится. А активная фаза завершится только после жёсткого ультиматума, подкреплённого ядерным арсеналом.

Переговоры, стрельба и зачистки

Говорил Жириновский и о датах. Через тех же медиумов он передал, что в 2026 году стороны сядут за стол переговоров. Однако «стрелять там будут ещё долго, весь 2027 год точно, зачистки будут».

Мир замер в ожидании. Сбываются ли пророчества экс-лидера ЛДПР или это лишь совпадения? Время покажет. Но то, что многие его предсказания уже стали реальностью, отрицать невозможно.