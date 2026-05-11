В Рязанской области неделю будут отключать ТВ и радио

С 11 по 17 мая на радиотелевизионной передающей станции в Мосолове запланированы планово-профилактические работы. Об этом сообщили в филиале РТРС «Рязанский ОРТПЦ».

Предстоящие работы носят плановый характер. Проводить их будут с 8:00 до 17:00. Специалисты проверят антенно-мачтовые сооружения, осмотрят кабели и разъемы. Это нужно для стабильного сигнала.

Отключения затронут жителей девяти районов. Сигнал ТВ и радио будет пропадать в Спасском, Чучковском, Путятинском, Старожиловском, Сараевском, Сапожковском, Ухоловском, Кораблинском и Шиловском районах.