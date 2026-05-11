Общество

В Рязанской области бесследно исчез 56-летний мужчина

Валерия Мединская
В Рязанской области объявлены поиски 56-летнего Алексея Шумова. Ориентировку на бесследно пропавшего мужчину опубликовал ПСО «ЛизаАлерт».

Алексей проживает в селе Кораблино. 9 мая он пропал, о месте его нахождения нет никакой информации.

Приметы: рост — 165 см; худощавое телосложение; волосы — русые; глаза — серые.

В день пропажи был одет в черную куртку, темно-зеленые штаны, чёрные кроссовки. Отмечается, что пропавший мужчина нуждается помощи медиков.

Любую информацию о нем просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

