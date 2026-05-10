Рязанец три года не показывался врачам и чуть не запустил онкологию

50-летний рязанец несколько лет не обращался к врачам. Он пришёл на обычный профосмотр и узнал, что у него развивается онкология. Болезнь успели взять под контроль, так как её выявили на ранней стадии.

Как сообщает Рязанская ОКБ, пациент обратился в Центр здоровья и медицинской профилактики ОКБ. До этого он три года не проходил никакого медицинского наблюдения. Обычный профилактический осмотр впервые выявил у него опасное заболевание. Пациенту подробно разъяснили дальнейшие шаги по сохранению здоровья.

Продолжение после рекламы

Сотрудники Центра здоровья выловили ещё два похожих случая. В период с 17 марта по 5 мая они обнаружили два онкологических заболевания на ранних стадиях. Оба пациента уже получили направления на госпитализацию.

Медики напоминают, что регулярная диспансеризация — лучшая страховка. Именно она позволяет зацепить болезнь на ранних стадиях и не дать ей разрастись.