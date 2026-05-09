Региональную акцию «Вальс Победы» провели на Лыбедском бульваре 9 мая

В рамках празднования Дня Победы в Рязани региональная акция «Вальс Победы» была проведена на трёх площадках города — у Муниципального культурного Центра, в сквере «Октябрь» и на Лыбедском бульваре.
Говоря о последнем, инициатива стала частью общего проекта «Дорогами Победы». Ретро-танцплощадка расположилась неподалёку от фонтана и быстро привлекла внимание зяраженных приздничным настроением жителей. Помимо прекрасных номеров в исполнении ансамбля народного танца «Лель», в том числе знаменитой «Катюши» и популярного в 30-е и 40-е годы прошлого века пасодобля «Рио Рита», под руководством балетмейстера ДК «Приокский» Валерии Тихоновой были организованы экспресс-уроки для зрителей, что сразу после могли присоединиться к танцам и мысленно перенестись в прошлое, где даже на войне было место поднимающему боевой дух искусству.
По завершении программы рязанцы под аккомпанемент оркестра всё того же ДК «Приокский» уже сами могли сплясать вальс, танго и другие танцы.
