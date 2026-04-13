Драма «Вам и не снилось» пополнила репертуар Рязанского театра юного зрителя

10 апреля в стенах Театра на Соборной города Рязани состоялась премьера спектакля «Вам и не снилось», первоисточник которого — повесть Галины Щербаковой, — лёг в основу в том числе и одноимённого советского кинофильма. История, показанная на новый лад, но с трепетом и уважением относящаяся к посылам и идеям предшественников, фокусируется на теме вечной и, пожалуй, главной в жизни любого человека — любви.

Однако каждый из нас ведь хоть раз задавался вопросом — а существует ли в принципе то самое, почти мистическое чувство, полное смысла, чистоты и искренности, или же место в реальности есть только любви обыденной и простой? Постановка с уверенностью и в очень красивой форме разрешает эту диллему, а каким именно образом, мы разберёмся в данном материале.

Реклама

Сюжет

СССР, старшие классы, первая любовь.

С такими вводными ожидаешь увидеть в начале вовсе не бетонные лестницы в тусклом свете фонарей под аккомпанемент сирен скорой помощи, и тем не менее мы, зрители, именно в таком антураже оказываемся. Обратная сторона прошлого, сохранившегося в памяти тысяч, если не миллионов, светлым, беззаботным и душевным — столь же много неразрешенных конфликтов и склок, условностей, забот о том, что забот совсем не стоит. И снова холодный камень и закрытые окна. Все, за исключением одного.

Счастливое наваждение всё же было, но длилось совсем не долго — вслед за прекрасным танцем наших главных героев, Юли и Ромы, на сцене появляются и остальные персонажи. Скорбное молчание, выливающееся волнами в зал, а после страшная фраза, что поочерёдно произнесёт вслух каждый из присутствующих: «Это моя вина».

У советских «Ромео» и «Джульетты» всё гораздо прозаичнее, чем у итальянских предков. Вместо бала — школьный двор, вместо многолетней вражды рода с родом — неловкость, недопонимания и ревность родителей, вместо яда — злосчастное окно…

Вот только отчего-то эта история порой трогает даже сильнее. Быть может как раз потому, что пропитана она теми настроениями, переживаниями и смыслами, в которых мы почти наверняка увидим себя.

Герои

А начиналось всё легко и мило.

Есть своевольный и остроумный Лавочкин Рома, который не верит в любовь, есть новенькая Юлька, что сумела изменить его мнение одними лишь взглядом и доброй шуткой. И вот они уже словно два ручейка, соединившихся в один, что резво и весело бежит по тротуару, переливаясь на солнце и звеня.

Но есть еще и отец Ромы, Константин Лавочкин, и Людмила Сергеевна, мать Юльки, которая для него когда-то была просто «Люсей». Наконец, есть Вера Васильевна — мать Ромы, заставшая, как Константин зачем-то звонил бывшей однокласснице. Здесь и берёт начало история родительских терзаний и юношеских чувств.

Мечтательный нрав Ромы и зачастую взрывной темперамент Юльки сталкиваются с суровой реальностью, в которой их почему-то постоянно пытаются разлучить. Однако несмотря на все преграды, а точнее именно благодаря им любовь ребят друг к другу только крепнет, и сколько бы им ни приходилось карабкаться, сбегать и ссориться на суровых цементных ступенях, рано или поздно они всё равно оказываются в объятиях друг друга.

Наблюдать за тем, как расцветают их чувства в совершенно искренней, почти детской, неомраченной цинизмом «взрослости» манере — одно удовольствие. Ровно как, напротив, в моменты, когда им снова и снова вставляют палки в колёса, сжимается сердце.

Довершают картину всегда кажущаяся воодушевленной учительница литературы Татьяна Николаевна, одноклассники Алёна и Сашка и другие действующие лица, которые окончательно заставляют поверить, будто ты смотришь советский фильм, не скрывающийся за толщей экрана, отчего всё происходящее кажется только живее, ощущается только надрывнее.

Каждому участнику этой случайной драмы веришь, каждому сопереживаешь.

Декорации

Дополняет происходящее на всех уровнях обстановка. Придраться, конечно, можно было бы к полному отсутствию мобильности и разнообразия, если бы в этом не крылся, на самом-то деле, глубокий смысл. Суровая, покрытая неровностями и шероховатостями сцена на сцене служит одновременно и лестницей, добавляющей плоскостей действию, и стеной дома, окна которого то стеснительно отражают происходящее, то мягко светятся изнутри, создавая атмосферу уюта, и оградой, из-за которой виновники почти трагедии наблюдают полную цепочку событий, что к ней привела.

Юмор

И несмотря на то, что было упомянуто ранее, жанр спектакля всё же «драма», а не «трагедия», а значит здесь есть место и очень тёплому, добродушному юмору. Конечно, приправленного весомой долей иронии, которая свойственна всякому русскому человеку. Вот и получается, что нарочито космических ситуаций и сцен нет, отчего в них верится только больше, потому многие моменты и вовсе наверняка покажутся зрителю жизненными.

Итог

Раскрывать детали сюжета было бы лишним. Спектакль длится немногим больше часа, и это тот редкий случай, когда кажется, будто прошло гораздо больше времени, но это совсем не плохо. Напротив, история выходит целостная и безумно трогательная. Здесь нет вычурности или масштаба ради масштаба, только рассказ о той самой «настоящей любви», в которую так хочется верить. Резюмируя, «Вам и не снилось» в исполнении Рязанского ТЮЗа однозначно стоит посещения.

Возрастное ограничение: 12+