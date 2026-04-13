Полиция рассказала, сколько рязанцев пришли в храмы в пасхальную ночь

Сотрудники полиции обеспечили общественный порядок и безопасность во время празднования православной Пасхи. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В ночь с 11 на 12 апреля в 209 населенных пунктах Рязанской области прошло празднование православного праздника Светлого Христова Воскресения. В праздничных мероприятиях приняло участие более 31 тысячи человек.

Общественный порядок и безопасность обеспечивали 646 сотрудников органов внутренних дел, 24 сотрудника Управления Росгвардии по Рязанской области, 297 представителей добровольных народных дружин.

Благодаря принятым мерам правонарушений не допущено.