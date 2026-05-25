С Почтовой в Рязани убрали лавочки

Глава администрации Рязани Борис Ясинский в еженедельном отчёте о проделанной работе сообщил, что с части улицы Почтовой убрали лавочки. Ранее об этом же сообщали пользователи соцсети.

«И ещё важный момент: в ходе отчета перед жителями я уже говорил, что для наведения порядка и в связи с большим количеством обращений на улице Почтовой мы были вынуждены пойти на непопулярные меры — убрать часть лавочек с пешеходной улицы», — написал Борис Ясинский.

По словам мэра, лавки оставили только в начале и конце улицы. Он надеется, что это поможет решить проблему с шумными компаниями, которые мешают жителям домов на главной пешеходной улице города.

В комментариях под постом жительница Рязани пишет, что проблему это не решит, а перенесёт её в другое место.

«Теперь все с Почтовой идут в ближайшие дома, особенно на улицу Чапаева и сидят там. Почтовую хоть как-то патрулировали и разгоняли, а по обычным домам никто ходить не будет», — считает рязанка.