В Рязани арестовали человека, обещавшего Артёму Никитину решить вопрос «с участием в СВО» за 25 млн рублей

Советский районный суд Рязани отправил под стражу мужчину, которого подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, фигурант предложил супруге бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артёма Никитина «решить вопрос» с подписанием контракта на военную службу для участия в СВО. За свои услуги он запросил 25 миллионов рублей.

Следствие считает, что мужчина уверял женщину: через связи в ФСБ и Минобороны сможет организовать заключение контракта через один из пунктов отбора в Московской области. В дальнейшем, как утверждается, речь шла о незаконном получении госнаград и освобождении от наказания по фиктивным основаниям.

Как сообщили в суде, женщина согласилась передать первую часть суммы — 12,5 миллиона рублей. После этого она обратилась в ФСБ.

Передача денег прошла 21 мая в рамках оперативно-розыскных мероприятий. По данным следствия, пакет с наличными женщина оставила на заднем сиденье автомобиля подозреваемого в Советском районе Рязани. Сразу после этого сотрудники ФСБ задержали мужчину, а деньги изъяли.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого под стражу до 20 июля 2026 года включительно. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Артём Никитин сейчас находится в СИЗО-1. Его ранее арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств.