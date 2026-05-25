100 тысяч рязанцев проголосовали за общественные территории, которые благоустроят в следующем году

Уже 100 тысяч рязанцев отдали свои голоса за общественные территории, которые благоустроят в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды».

Отбор территорий проводится до 12 июня. Успейте и вы повлиять на облик нашего региона! Голосуйте:

— на сайте проекта https://vk.cc/cX2pU1;

— через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе»;

— обратившись к волонтёрам.

На выбор представлены 97 территорий в 25 муниципалитетах. И именно вы можете решить, какие проекты воплотят в жизнь в 2027 году.

В этом году работы пройдут на 25 объектах. Это территории — победители голосования прошлого года. А всего с момента запуска программы «Формирование комфортной городской среды» в Рязанской области благоустроили порядка 200 объектов.

