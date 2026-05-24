По данным SHOT, в Киевской области этой ночью под удар попал металлургический завод в городе Белая Церковь. Сообщается, что на предприятии собирали дроны-камикадзе FP-1. После комбинированной атаки объект оказался частично уничтожен.

Как утверждает источник, вместе с заводом поражены и другие объекты, расположенные поблизости. Речь идёт о тренировочном полигоне ВСУ и военном аэродроме.

По предварительным данным, на аэродроме находились французские вертолёты, а также советские Ан-12 и Ил-76. Большая часть этой авиации в момент удара проходила ремонт.

