Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью в воскресенье, 24 мая, российские войска использовали ракетный комплекс «Орешник» для удара рядом с населённым пунктом Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщают украинские СМИ. Минобороны России пока официально эту информацию не комментировало.

Между тем, в соцсетях появились видео с моментом удара. Видно, что к земле летят шесть боеголовок, разделяющихся каждая еще на шесть частей. Похоже, что это действительно «Орешник».

Цель удара пока неизвестна. Военкоры пишут, что мог быть атакован подземный бункер или аэродромная инфраструктура.