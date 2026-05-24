«Орешник» и «Кинжалы» применили при ударе по объектам Украины

Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам на территории Украины ночью 24 мая. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на террористические удары по гражданским объектам в российских регионах.

По данным министерства, Вооружённые силы РФ применили баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые комплексы «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон», а также ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Кроме того, в операции использовали ударные беспилотники.

Как уточнили в Минобороны, удары наносились по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Ведомство заявило, что все назначенные цели были поражены.

Материалы по теме: Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви