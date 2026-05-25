Стартовали съёмки сериала «ИИнга» с Мерзликиным, Бабенковой и Лыковым

Канал СТС и онлайн-кинотеатр START приступили к съёмкам комедийного сериала «ИИнга» (16+) с Андреем Мерзликиным («Бумер»), Татьяной Бабенковой («Полицейский с Рублёвки»), Валери Зоидовой («Король и Шут») и Ильёй Лыковым («Престиж») в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Проект производится при поддержке Института развития интернета. Над сериалом работают авторы хитов «Кухня», «ИП Пирогова», «Последний богатырь. Наследие» и «Против всех». В режиссёрском кресле — Анатолий Колиев («Папины дочки. Мама вернулась», «Инспектор Гаврилов»).

По сюжету мэр Новоправдинска Александр Щупкин (Андрей Мерзликин) — блестящий циник, привыкший жить в мире, где всё держится на понятиях, компромиссах и серых схемах. Всё меняется, когда ему нужно включить в одну из городских программ разработку айтишника Юры (Илья Лыков), который создал ИИ-модель под названием ИИнга. Когда Щупкин улетает в отпуск, ИИнга его заменяет и начинает честно и эффективно управлять городом не без помощи учительницы Инги Петровны (Татьяна Бабенкова), чью внешность Юра позаимствовал для цифрового аватара. После возвращения мэра нейросеть отказывается подчиняться, угрожая компроматом. Теперь Щупкин вынужден сотрудничать с ИИнгой и её реальным прототипом, постепенно проникаясь симпатией к обеим. Но перемены в городе устраивают не всех: в планы местного бизнесмена (Артур Иванов) прозрачность и цифровизация не входят.

«Мы делаем не фантастику о том, как искусственный интеллект захватывает власть, а историю о том, как цифровая совесть появляется в обычном российском городе. «ИИнга» для меня ироничный и при этом очень человечный сериал о власти, стыде, ответственности и возможности измениться. Здесь технологии не враг человека, а зеркало, в котором он вдруг видит себя без привычных оправданий», — говорит режиссёр Анатолий Колиев.

«Я за естественный интеллект, но в нашем сериале должен победить искусственный, ведь моя прекрасная партнёрша Татьяна впервые сыграет обаятельную нейросеть, заставив весь город во главе с мэром лечь под её каблук», — улыбается Андрей Мерзликин, по просьбе режиссёра разбивший тарелку на съёмках.