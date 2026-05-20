В Москве начались съемки многосерийного детектива «В поле зрения» (16+) режиссера Ольга Кандидатова. Главные роли в проекте исполнят Светлана Смирнова-Марцинкевич, Иван Оганесян, Сергей Походаев, Соня Ардова, Юлия Волкова, Антон Шаврин, Кристина Веденеева и Любовь Зайцева. Премьеру сериала покажут на медиаплатформе СМОТРИМ, позже проект выйдет в эфире телеканала Россия-1.

По сюжету майор полиции и следователь Следственного комитета Ксения Измайлова расследует преступления в провинциальном Покровске. Героиня умеет замечать детали, которые ускользают от других, а главным помощником для нее становится оперативник Фёдор Камчатов. Из-за конфликтов с руководством он так и не получил повышение по службе.

Личная жизнь Ксении складывается непросто. Ее муж погиб во время операции против криминального авторитета Гуро, а отношения с сыном начинают рушиться после его знакомства с женщиной старше себя. Следователь пытается одновременно справиться с потерей и найти виновных в смерти супруга.

Режиссер проекта Ольга Кандидатова рассказала, что сериал объединит классический детектив и личные истории героев.

— Мне было интересно придумать целый мир работников Следственного комитета небольшого города. В каждой серии зрителей ждет новое расследование, но в центре истории остаются чувства героев, их семьи, надежды и разочарования, — отметила постановщик.

Светлана Смирнова-Марцинкевич призналась, что впервые играет следователя Следственного комитета.

— Для меня это настоящий вызов. Эта история — о женщине, которая после трагедии старается не потерять себя. Она сильная, жесткая, но при этом очень живая и ранимая, — рассказала актриса.