Фото: телеканал "Россия"
Новости кино и ТВ

Светлана Смирнова-Марцинкевич сыграет следователя в сериале «В поле зрения»

Алексей Самохин
В Москве начались съемки многосерийного детектива «В поле зрения» (16+) режиссера Ольга Кандидатова. Главные роли в проекте исполнят Светлана Смирнова-Марцинкевич, Иван Оганесян, Сергей Походаев, Соня Ардова, Юлия Волкова, Антон Шаврин, Кристина Веденеева и Любовь Зайцева. Премьеру сериала покажут на медиаплатформе СМОТРИМ, позже проект выйдет в эфире телеканала Россия-1.

По сюжету майор полиции и следователь Следственного комитета Ксения Измайлова расследует преступления в провинциальном Покровске. Героиня умеет замечать детали, которые ускользают от других, а главным помощником для нее становится оперативник Фёдор Камчатов. Из-за конфликтов с руководством он так и не получил повышение по службе.

Личная жизнь Ксении складывается непросто. Ее муж погиб во время операции против криминального авторитета Гуро, а отношения с сыном начинают рушиться после его знакомства с женщиной старше себя. Следователь пытается одновременно справиться с потерей и найти виновных в смерти супруга.

Режиссер проекта Ольга Кандидатова рассказала, что сериал объединит классический детектив и личные истории героев.

— Мне было интересно придумать целый мир работников Следственного комитета небольшого города. В каждой серии зрителей ждет новое расследование, но в центре истории остаются чувства героев, их семьи, надежды и разочарования, — отметила постановщик.

Светлана Смирнова-Марцинкевич призналась, что впервые играет следователя Следственного комитета.

— Для меня это настоящий вызов. Эта история — о женщине, которая после трагедии старается не потерять себя. Она сильная, жесткая, но при этом очень живая и ранимая, — рассказала актриса.

Общество

Рязанский телеканал показал репортаж от дома, в который влетел БПЛА

Рязанцы сделали недалеко от дома своеобразный мемориал, куда люди приносят цветы и игрушки. Вчера это место посетили губернатор Рязанской области Павел Малков и глава администрации Рязани Борис Ясинский.
Новости кино и ТВ

Директор рязанского музея нашёл невесту в эфире «Давай поженимся»

18 мая в эфире Первого канала вышел выпуск программы «Давай поженимся», героем которого стал Николай Медведков — 34-летний директор Дома-музея Константина Циолковского из села Ижевское Рязанской области.
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Новости России

«АиФ»: следы Усольцевых ведут в Узбекистан

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, теоретически могла уехать...
Новости России

Раскрыты детали убийства аниматоров из-за долгов на Кубани

В Краснодарском краевом суде во время прений прокурор Наталья...

Темы

Общество

В Рязанской области утвердили порядок выплат пострадавшим при терактах

Документ определяет, кто сможет получить помощь и в каком размере. Выплаты положены семьям погибших, раненым, а также гражданам и предпринимателям, потерявшим имущество.
Общество

Диетолог предупредила об опасности немытой клубники

По словам специалиста, сами паразиты не проникают внутрь плодов, однако яйца гельминтов могут оставаться на поверхности ягод. Они попадают туда через загрязненную почву, воду, немытые руки или инвентарь во время сбора урожая.
Новости Касимова

Подрядчика строительства школы в Касимове оштрафовали на 300 тысяч рублей после обрушения 

Арбитражный суд Рязанской области оштрафовал ООО «Термис» на 300 тысяч рублей за нарушения при строительстве школы на 960 мест в Касимове. Речь идет об объекте, где в январе 2026 года произошло обрушение несущих конструкций покрытия.
Общество

Рязанского предпринимателя оштрафовали за продажу ветпрепаратов без лицензии

Арбитражный суд Рязанской области привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за работу без лицензии в сфере обращения ветеринарных лекарств. 
Общество

ГК «Зелёный сад — наш дом» и музей‑заповедник С.А. Есенина высадили деревья на родине поэта

На территории государственного музея‑заповедника С.А. Есенина прошло экологическое мероприятие....
Происшествия

15-летний подросток пострадал в ДТП с иномаркой в Рязанском районе

Авария произошла днем 19 мая в поселке Листвянка Рязанского района. По предварительным данным, около 16:13 возле дома №11 по улице Прудной столкнулись автомобиль «Шевроле Круз» и мопед.
Новости кино и ТВ

НТВ продолжает работу над вторым сезоном остросюжетного детектив «Варяги»

По сюжету, Сергей Малахов, пытаясь скрыться от бывшего начальника полиции Сажина, попадает в курортный город Солегорье. Теперь у него новое имя и новые проблемы, которые вместе со старой командой ему предстоит решить. К своим ролям вернутся Дмитрий Паламарчук, Макар Запорожский и Павел Гайдученко.
Новости мира

Воздушная тревога объявлена в Литве, в воздухе истребители НАТО

Местные жители получили уведомления о красном уровне опасности, людям предложили пройти в укрытия. Также, по данным местных СМИ, в бомбоубежище ушли президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинене и председатель Сейма Йозас Олекас.

