НТВ продолжает работу над вторым сезоном остросюжетного детектив «Варяги»

Телеканал НТВ продолжает работу над вторым сезоном остросюжетного детектива «Варяги» (16+). По сюжету, Сергей Малахов, пытаясь скрыться от бывшего начальника полиции Сажина, попадает в курортный город Солегорье. Теперь у него новое имя и новые проблемы, которые вместе со старой командой ему предстоит решить. К своим ролям вернутся Дмитрий Паламарчук, Макар Запорожский и Павел Гайдученко.

В прошлом сезоне майор Сергей Малахов (Дмитрий Паламарчук) с коллегами Груздевым (Павел Гайдученко) и Шадриным (Макар Запорожский) противостоял преступной группировке во главе с начальником полиции Сажиным (Виталий Кищенко) и мэром Горовца. Им удалось разоблачить махинации первых лиц города и сделать так, чтобы те оказались за решёткой и ответили за свои злодеяния.

После событий в Псковской области на Малахова совершается покушение. Он выясняет, что за этим стоит бывший начальник полиции Сажин, который сидит в колонии, но до сих пор управляет преступной сетью. Малахов принимает решение спрятаться вместе с Ольгой (Виктория Заболотная) у старого друга в Калуге, однако их убежище раскрывают. Ему приходится согласиться на программу защиты свидетелей, чтобы обмануть Сажина: Малахова «официально» хоронят и прячут под другим именем в курортном городе Солегорье.

Дмитрий Паламарчук: «События второго сезона разворачиваются в новом месте. В истории появятся интересные герои, но при этом сохранится тот антураж, который уже так полюбился зрителям. В сюжет добавится сложная детективная структура и нотка приключенческого кино — и, как мне кажется, это пойдёт проекту на пользу. На этот раз мне предстоит новая интересная задача: проводить много времени на велосипеде. Там будут и преследования, и езда по пересечённой местности. А я, честно говоря, не садился на велосипед с подросткового возраста. Однако говорят, что если умеешь кататься на велосипеде, то уже не разучишься».

Макар Запорожский: «Второй сезон будет отличаться от предыдущего новой заварушкой: на этот раз варяги едут в степи и шахты. Ощущения от возвращения нереально положительные, как будто сел в своё старое продавленное кресло, и оно соответствует твоим форме и габаритам. Нам уже не надо ничего выдумывать, только быть в потоке и наслаждаться хорошей атмосферой. Также к нам присоединился режиссёр Алексей Быстрицкий – маэстро мужских историй! Настоящий профессионал с прекрасным чувством юмора и самоиронией. А эти качества абсолютно неотъемлемые в отечественном кинопроизводстве».

Здесь Малахов постепенно узнаёт, что смерть матери друга и его пропажа – не частная трагедия, а результат вмешательства криминального бизнеса. Оказывается, городом управляет предприниматель Каторгин (Никита Тезов), который руководит бывшей народной дружиной «Соль». Вместе с Груздевым (Павел Гайдученко), Шадриным (Макар Запорожский) и Барсуковым (Святослав Насташевский) Малахов берётся за расследование цепочки страшных преступлений, включая похищение людей и появление нелегальных интернет-аптек. Но они даже не представляют, какие тайны скрывают соляные шахты.

Павел Гайдученко: «Я очень счастлив, что удалось вновь встретиться с ребятами и познакомиться с новой командой и актёрами. Теперь мы повышаем планку! В жизни моего героя Груздева произошли изменения: появилась семья, прибавилось ответственности. Ему необходимо действовать мудро и не попадать в передряги. Однако избежать этого у него не получается – служба не позволяет! Могу лишь сказать, что по сценарию Груздеву и его друзьям предстоит столкнуться с неожиданными сюжетными поворотами».

Алексей Быстрицкий, режиссёр-постановщик: «Второй сезон – это новый вызов для героев. Они сталкиваются с последствиями своих решений, угроза становится масштабнее. К тому же будет больше внутренних конфликтов на фоне внешних испытаний, а к старым врагам добавятся новые, не менее опасные. Также мы планируем несколько нововведений. Во-первых, чуть изменим ритм повествования – он станет ещё более напряжённым. Во-вторых, поработаем с визуальным стилем: больше контрастов, более холодная палитра для ключевых сцен».

Съёмки проходят в Москве и Московской области.