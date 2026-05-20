Рязанцам рассказали, какие выплаты и пособия есть при рождении ребенка

ГУ ЗАГС региона рассказало, какие выплаты и пособия есть в Рязанской области при рождении ребенка.

Единовременное пособие при рождении ребенка на территории Рязанской области – 20 тыс. руб., 50 тыс. рублей – при рождении первенца у женщины до 25 лет.

Единовременная выплата в размере не менее 120 тыс. руб. при постановке на учет беременной женщине, обучающейся по очной форме. 

Единовременная выплата в размере не менее 300 тыс. руб. при рождении 3-го и последующих детей в молодой семье

Предоставление молодой семье с детьми компенсации стоимости найма жилого помещения в размере 50%, но не более 10 000 руб. — с одним ребенком, в размере 75%, но не более 18 000 руб. – с двумя и более детьми.

Обязательным условием получения региональной выплаты является государственная регистрация рождения ребенка на территории Рязанской области в соответствии с Законом Рязанской области от 15.02.2023 № 14-ОЗ «Об установлении единовременной выплаты при рождении ребенка и приостановлении действия статьи 9 Закона Рязанской области «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области».

Для многодетных семей в России существует большое количество льгот и социальных выплат. Минимальный перечень преференций, на которые могут рассчитывать родители трех и более детей, определен указом Президента Российской Федерации «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

