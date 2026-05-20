На учениях российские военные отработали доставку ядерных боеприпасов

Минобороны России сообщило о проведении практических мероприятий в рамках учений ядерных сил. Военные отработали перевод соединений и частей, отвечающих за применение ядерного оружия, в высшие степени боевой готовности.

В полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад доставили ядерные боеприпасы. Личный состав ракетных соединений выполняет учебно-боевые задачи с оперативно-тактическими комплексами Искандер-М. Военные получают специальные боеприпасы, оснащают ими ракеты-носители и скрытно выдвигаются в назначенные районы для подготовки к пускам.

В учениях участвуют более 64 тысяч военнослужащих и свыше 7800 единиц вооружения и военной техники. Минобороны уточнило, что задействованы более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Среди подлодок — восемь ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.

Кроме того, военные отрабатывают совместную подготовку и применение ядерного оружия, размещённого на территории Республика Беларусь.