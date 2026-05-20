В Волгоградской области после драки с палками и мётлами задержали 9 человек

Массовая драка в селе Солодушино Николаевского района Волгоградской области с участием цыган попала на видео. Кадры с потасовкой распространили телеграм-каналы. На записи видно, как мужчины и женщины дерутся, таскают друг друга за волосы и используют палки и мётлы.

По данным V1.ru, конфликт произошёл вечером 18 мая. В драке участвовали взрослые и дети. На месте находились и собаки.

После публикации видео некоторые анонимные телеграм-каналы начали связывать происшествие с национальным вопросом. Авторы утверждали, что конфликт с местными цыганами начался после того, как избили 12-летнюю девочку. Позже в ссору вмешались взрослые.

Глава Солодушинского сельского поселения Елена Токарева заявила журналистам, что речь идёт о бытовом конфликте. По её словам, сначала между собой поссорились дети в местном парке. Как пояснила чиновница, одна из сторон гуляла с маленькой собакой. Другие дети попросили убрать животное, после чего началась перепалка. Позже в конфликт вмешались взрослые.

«Обе стороны хороши. Национальность здесь ни при чём», — заявила Елена Токарева.

Она добавила, что пострадавшие есть с обеих сторон. При этом за медицинской помощью и с заявлениями в полицию, по её словам, обратились только русские жители.

«Русские обратились в полицию с побоями, цыгане не стали, не захотели раздувать конфликт дальше. А побитыми была и та, и другая сторона», — приводят её слова СМИ.

Глава поселения также рассказала, что напряжение между участниками возникло ещё 13 мая. Спустя два дня она пыталась урегулировать ситуацию и организовать примирение сторон, однако договориться жители не смогли.

Глава Николаевского района Анжелика Гребенникова сообщила, что обстоятельства конфликта сейчас выясняет полиция.

В региональном управлении МВД уточнили, что после драки задержали девять человек. Проверка продолжается. В полиции сообщили, что заявление поступило от местной жительницы. По её словам, конфликт начался после ссоры между её несовершеннолетней дочерью и другими местными девочками.