Новости России

Раскрыты детали убийства аниматоров из-за долгов на Кубани

Никита Рязанцев
В Краснодарском краевом суде во время прений прокурор Наталья Каликанова привела доказательства по делу о жестоком убийстве аниматоров весной 2023 года, пишет «Коммерсант».

По версии обвинения, фигурант Демьян Кеворкьян потребовал от друзей — Арама Татосяна и Анатолия Двойникова — по 10 миллионов рублей за «бизнес, потерянный во время его тюремного заключения». После этого мужчин вывезли в лес, где начали пытать. Под давлением они согласились участвовать в разбойных нападениях, план которых разработал Кеворкьян.

В ночь на 28 апреля 2023 года злоумышленники выехали на трассу, чтобы ограбить одинокого водителя. На дороге они заметили автомобиль Hyundai с поврежденным колесом.

«Это наши клиенты, нам их бог послал», — заявил Кеворкьян.

Мужчины предложили помощь водителю Кириллу Чубко, заменили колесо, а затем связали его и его пассажирку, аниматора Татьяну Мостыко. Она возвращалась с банкета, где выступала в образе Ирины Аллегровой. Нападавшие забрали деньги и банковские карты, сняли средства со счетов. По приказу Кеворкьяна Татосян убил аниматоров, после чего их закопали в лесу, а машину сожгли.

Каждому из подельников Кеворкьян дал по 20 тысяч рублей, объяснив, что большие суммы у «таких бедных» людей вызовут подозрения. Фигурантам могут назначить вплоть до пожизненного заключения.

