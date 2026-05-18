Фото: КГКУ «Спасатель»
Новости России

От Усольцевых могли остаться клочки одежды, заявил алтайский егерь

Никита Рязанцев
Самое большое, на что можно рассчитывать во время новой операции по поиску Усольцевых, это клочки одежды, которая была на них во время рокового похода, заявил «АиФ» алтайский егерь Сергей Усик.

По его мнению, поисковики вряд ли смогут найти их тела после схода снежного покрова.

«Иногда тайга открывает свои тайны, но чаще нет. Возможно, во время новых поисков найдут остатки одежды или амуниции Усольцевых, если произошла трагедия естественного характера», — сказал Усик.

Однако если Усольцевы стали жертвами нападения, то ситуация сильно усложняется. Дело в том, что шансов раскрыть такое преступление спустя почти год практически нет. Следы вероятных злоумышленников простыли, свидетели потерялись, а тайга надежно спрятала секреты.

Семья Усольцевых исчезла осенью прошлого года во время похода в горно-таежной местности Красноярского края. Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились по маршруту в сторону скалы Буратинка недалеко от поселка Кутурчин и перестали выходить на связь.

Поиски стали одними из самых масштабных в регионе. К операции привлекали более 1,5 тысячи человек — спасателей, полицейских, волонтеров и местных жителей. Тайгу обследовали с воздуха, прочесывали пешком, проверяли русла рек, пещеры и каменные россыпи, но никаких следов семьи так и не нашли. В апреле поиски снова оживились.

