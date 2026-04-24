Сергей и Ирина Усольцевы. Фото со страницы Ирины ВКонтакте
Новости России

Эксперт по выживанию рассказал о трех роковых часах в судьбе Усольцевых

Никита Рязанцев
Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае прошлой осенью, скорее всего, погибла в течение трех часов после того, как заблудилась и оказалась в агрессивной среде, рассказал «АиФ» эксперт по выживанию в дикой природе Олег Тайга.

По его мнению, туристы изначально совершили непростительную ошибку, решив углубиться в лес в условиях непогоды. При этом они знали прогноз: ожидались сильные осадки, ветер и похолодание ночью.

Собеседник издания подчеркнул, что среди специалистов по выживанию бытует «правило трех»: три минуты без кислорода, три часа в агрессивной среде, три дня без воды, три недели без еды.

«Нас здесь интересует момент именно три часа в агрессивной среде. Дело в том, что по статистике чаще всего люди гибнут от гипотермии, то есть от переохлаждения, от обморожения при температуре от нуля до плюс семи градусов», — отметил Тайга.

По словам эксперта, главная опасность этого температурного режима в ошибочном восприятии погоды. Туристы могли посчитать, что на улице тепло, и не подготовиться к похолоданию. Тайга считает, что Усольцевы промокли и решили сделать укрытие, чтобы спрятаться от бури, но им не хватило сил.

«Трех часов достаточно, чтобы человек мокрый замерз насмерть», — добавил специалист.

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали уже более полугода назад. Семья отправилась в однодневный поход в Партизанском районе Кутурчинского Белогорья и не вернулась. За шесть месяцев поисков следствие не нашло ни единой зацепки.

Официальная версия трагедии — несчастный случай. Также правоохранители прорабатывали криминальные сценарии и гипотезу о намеренном исчезновении.

Зимой поиски пришлось остановить. В феврале и марте в горах держалась тяжелая погода: сильный ветер, снег, опасные маршруты. Возобновить операцию планируют в мае.

