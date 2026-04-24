Изображение сгенерировано ИИ
Интересное

Карту мира перерисуют летом 2026-го: Сеть рвёт предсказание о мощных геополитических сдвигах

Валерия Мединская
Западные таблоиды называют её «ведьмой, которая разглядела пандемию». Джессика Адамс — экстрасенс, чья репутация окрепла после двух событий. В 2016 году она якобы предсказала победу Дональда Трампа. А в 2020-м — угрозу коронавируса. Теперь она выступила с новым заявлением. И оно звучит тревожно.

По словам Адамс, привычные границы государств исчезнут уже через несколько недель. Мир ждёт тектонический сдвиг. И он растянется на целых семь лет, передаёт её предсказание МК.

«Карта старого мира сильно задрожит»

Ясновидящая дала интервью изданию The Sun. Там она подробно описала, что именно произойдёт.

«Мы увидим, как карта мира будет очень внезапно перерисована. Речь идёт о границах Украины, соседних с ней регионов, а также о Газе и сопредельных странах. Карта старого мира на стене сильно задрожит уже летом 2026 года. Но не думайте, что это конец: изменения будут идти волнами вплоть до 2033 года», — приводит слова Адамс издание.

Экстрасенс утверждает: мир стоит на пороге перекройки границ. Этот процесс станет физически заметен уже в июне текущего года. Ключевой точкой невозврата, по её словам, станет наложение сразу нескольких конфликтов. Адамс не стала называть конкретные новые столицы. Но указала на «летнюю турбулентность», которую стоит ждать.

Ближний Восток: три этапа до полного завершения

Особое внимание ясновидящая уделила Ближнему Востоку. Она уверена, что война между Израилем и ХАМАС завершится не одномоментно. Это произойдёт в три этапа. А «чувство полного завершения» придёт только к 26 июля.

«Это похоже на очень долгий выдох. Только к июлю 2026 года мы поверим, что всё действительно кончено», — поясняет экстрасенс.

Кто такая Джессика Адамс и можно ли ей верить

Джессика Адамс — фигура не новая для жёлтой прессы. Пик её популярности пришёлся на 2020 год. Тогда в сети всплыли её старые посты с туманными предупреждениями о респираторной угрозе. Многие поверили, что она предвидела пандемию.

Критики, впрочем, указывают на другое. Её прогнозы часто настолько размыты, что подходят под любые события. Скептики также напоминают: заявления о «перерисовке карт» делали многие астрологи, и мало что сбывалось. Но сама Адамс настаивает на своём. Она говорит, что работает не с «предчувствиями», а с движением звёзд и гороскопами и просит не путать её с шарлатанами.

Что говорят геополитики

Интересно, что именно 2026 год многие военные аналитики называют потенциальным «окном возможностей». Именно сейчас может произойти пересмотр итогов СВО и ближневосточных соглашений. Так что предсказания Адамс, пусть и туманные, попадают в резонанс с реальными политическими процессами.

Сбудутся ли её пророчества? Исчезнут ли старые границы? И действительно ли мир ждёт семь лет перемен? Покажет время. Одно ясно: лето 2026 года обещает быть жарким не только по погоде, но и по событиям на политической карте мира.

