В Горьковской библиотеке прошёл межрегиональный круглый стол «Подвиг во имя жизни»

Во вторник, 21 апреля, в библиотеке имени Горького состоялся межрегиональный круглый стол «Подвиг во имя жизни». Поводом для встречи стали сразу несколько значимых дат – 100-летие со дня рождения молодогвардейца Олега Кошевого, 85-летие начала Великой Отечественной войны и 80-летие с момента первой публикации романа Александра Фадеева «Молодая гвардия».

С приветственным словом к собравшимся обратилась Юлия Александровна Косьяненко, заместитель директора библиотеки имени Горького по социокультурной деятельности и связям с общественностью. Она подчеркнула, что скоро наша страна будет отмечать День Победы – великий праздник для каждого из нас. Он учит нас помнить уроки истории и быть благодарными за каждую минуту мирной жизни. Открывая конференцию, директор Краснодонского ордена Дружбы народов музея «Молодая гвардия» Наталья Николаенко подчеркнула важность подобных мероприятий и сохранения памяти о событиях, связанных с подвигом участников подпольной организации.

Продолжила обсуждение Ольга Ефимовна Воронова – член Общественной палаты Российской Федерации и Научного совета Российского военно-исторического общества, главный редактор журнала «Идеология будущего», доктор филологических наук, профессор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. В своём видео выступлении она обратилась к рассекреченным архивным материалам, затронув сложные и трагические страницы истории. В частности, был приведён ранее не публиковавшийся фрагмент, касающийся расстрела Олега Кошевого, который не вошёл ни в роман «Молодая гвардия», ни в его экранизацию. Опираясь на свидетельства очевидцев, она подробно остановилась на обстоятельствах казни участников подполья.

Разговор о судьбах молодых подпольщиков получил продолжение и в других выступлениях – не раз подчёркивалось, что многим участникам «Молодой гвардии» на момент событий было всего 15–16 лет. Эту тему поддержали и приглашённые участники – ученики Казанчинской школы Шацкого района, родины Ивана Земнухова. Они представили собственные материалы и пригласили участников встречи на онлайн-экскурсию по музею в селе Ольхи, где к юбилею героя были обновлены памятные места.

О современных форматах сохранения исторической памяти рассказала главный редактор информационного агентства 7инфо Екатерина Щеренкова, представив медиапроект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс». По её словам, проект объединяет текстовые материалы в формате лонгридов и видеоролики, в которых особое внимание уделено не только описанию подвига, но и личности героя. Завершилось выступление показом одного из видеороликов, основанного на стихотворных строках, написанных самим Иваном Земнуховым. Проект реализован при поддержке Министерства территориальной политики Рязанской области. Партнёрами проекта выступают Музей Победы (г. Москва), РГУ имени С.А. Есенина, Рязанское региональное отделение Союза журналистов России, газета «Рязанские ведомости», Казачинская средняя школа (Рязанская область, село Казачья Слобода), Музей «Молодая Гвардия» (ЛНР). Ознакомиться с проектом можно на нашем сайте.



Есть люди, чьи имена становятся легендой в истории, а совершенные ими подвиги вызывают восхищение даже по происшествии большого количества времени. Вера Даниловна Волошина относится именно к таким людям. Молодая девушка, которой в июне 1941-го было всего лишь 22 года, погибла в самом начале войны, а лишь спустя 53 года со дня смерти была удостоена звания Героя Российской Федерации. О непростой судьбе советской разведчицы рассказала заведующая культурно-образовательным отделом Музея истории молодежного движения Елена Васильевна Графшина.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Луганского государственного университета имени Владимира Даля, председатель Луганского Республиканского отделения Союза краеведов Татьяна Юрьевна Анпилогова представила содержательный доклад на тему «Сохранение на Луганщине памяти о деятельности героев-подпольщиков в годы Великой Отечественной войны: история и современность».

Опытом работы по увековечению памяти о героях Великой Отечественной войны и воспитанию у подрастающего поколения чувства гордости за свою Родину, готовности к защите ее интересов поделился заместитель директора Центра гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи Дмитрий Андреевич Винокуров.

О реализации библиотечных проектов патриотической направленности рассказал заведующий сектором «Книга Памяти Рязанской области» отдела молодежных проектов и волонтерской деятельности библиотеки имени Горького Георгий Александрович Аджеев.

Проведение круглого стола стало важным вкладом в формирование объективного осмысления событий Великой Отечественной войны, обеспечение связи поколений, сохранение исторической памяти и противодействие попыткам искажения роли нашей страны в победе над фашизмом.

Трансляция мероприятия прошла на портале «Культура.РФ».