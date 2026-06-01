В Рязани открылась уличная фотовыставка Банка России

В начале июня на уличных площадках Рязани можно увидеть фотовыставку Банка России «Путешествие в детство». На стендах представлены увеличенные изображения памятных монет, посвящённых сказочным и мультипликационным героям.

Первые упоминания о русских сказках относятся к XII веку, и с тех пор их собрание постоянно пополнялось. Авторство одних произведений известно, другие, утратив источник в веках, стали народными. Персонажи легенд, рассказов и повестей оживают на памятных монетах Банка России.

«Там, где есть мультипликационный прототип, медальеры стараются воспроизвести его. Например, при отрисовке Чебурашки и Крокодила Гены авторы монеты отразили привычную стилистику анимации. А на монете «Жар-птица» в металле воссоздали образы, созданные знаменитым художником Иваном Билибиным. Для передачи огненного сияния взлетающей волшебной птицы и её пера, которое осталось в руке Ивана-царевича, применили выборочное золочение», — рассказал эксперт рязанского отделения Банка России Олег Матвеев.

На стендах можно узнать не только о героях, но и о самих памятных монетах: дате выпуска, металле и тираже.

Выставка «Путешествие в детство» доступна в Лесопарке до 8 июня, а также в течение всего месяца на улице Петрова у здания рязанского отделения Банка России.

Возрастное ограничение 0+