В Рязани открылась уличная фотовыставка Банка России

В начале июня на уличных площадках Рязани можно увидеть фотовыставку Банка России «Путешествие в детство». На стендах представлены увеличенные изображения памятных монет, посвящённых сказочным и мультипликационным героям.
Первые упоминания о русских сказках относятся к XII веку, и с тех пор их собрание постоянно пополнялось. Авторство одних произведений известно, другие, утратив источник в веках, стали народными. Персонажи легенд, рассказов и повестей оживают на памятных монетах Банка России.
На стендах можно узнать не только о героях, но и о самих памятных монетах: дате выпуска, металле и тираже.
Выставка «Путешествие в детство» доступна в Лесопарке до 8 июня, а также в течение всего месяца на улице Петрова у здания рязанского отделения Банка России.
