Большие фестивали недалеко от Рязани этим летом: обзор главных событий 

Лето – прекрасное время, чтобы отправиться в путешествие, пускай даже в соседнюю область. И что может быть лучше, чем сочетание расслабляющего роуд-трипа с яркими музыкальными фестивалями с топовыми исполнителями в их составе? Собрали всё самое многообещающее в одном материале специально для вас!

Фестиваль Сновидений (12+)

Когда: 13 июня

Где: Москва, улица Электродная, д. 2, стр. 32, пространство «Графит»

Билеты: 2990 – 8990 рублей

Описание: Событие заявлено как инди-фестиваль, растворяющий реальность в грёзах тёплых, летних, музыкальных. Гостей ожидают сразу две сцены – главная «Детские грёзы» в здании и «Сон в летнюю ночь» под открытым небом, – и отдельный малый зал, в котором будут проходить встречи с артистами. Среди заявленных исполнителей – лампабикт, Элли на маковом поле, маяк, стасиес, Оля Краснова, Даже, My Emmie и другие.

Фестиваль «Дикая мята» (6+)

Когда: 19 – 21 июня

Где: Тульская область, Алексинский район, посёлок Бунырёво

Билеты: 2000 – 31500 рублей

Описание: Крупнейший независимый музыкальный опен-эйр приглашает зрителей насладиться более чем 120 концертами и dj-сетами на 7 сценах! Фестиваль – настоящая находка для меломанов, поскольку звучать на нём будут как рок, инди, фолк и альтернатива, так и джаз, фанк и электроника. Что касается исполнителей, состав, без преувеличений, звёздный. В рамках события выступят: Бонд с кнопкой, Найк Борзов, Гудтаймс, Ёлка, Танцы Минус, IOWA, ТMNV, polnalyubvi, ssshhhiiittt!, Нейромонах Феофан, Электроника (The Hatters), Рубеж Веков, Психея и другие. Однако не музыкой единой! Зрителей также будут ждать фудкорт с блюдами разных кухонь мира, йога, арт-медитации, мастер-классы по нейрографике, лекции, бьюти-зона, детская площадка со своими сценой и аттракционами, ярмарка, пляжный волейбол и конечно же места для отдыха.

Пикник Афиши 2026 (0+)

Когда: 20 июня

Где: Москва, проспект Андропова, д. 39, Музей-заповедник «Коломенское»

Билеты: 1000 – 20000 рублей

Описание: Фестиваль пройдёт в формате концептуального луна-парка под открытым небом. В программе – аттракционы, настольные игры, теннис, арт-мастерская и даже целая театральная постановка. В центре действа, само собой, артисты, среди которых FEDUK, Slava Marlow, Zoloto, Gera Amen, Элли на маковом поле, CUPSIZE. Такой пикник мы одобряем!

Фестиваль DOBROFEST (16+)

Когда: 4 – 5 июля

Где: Кинопарк Москино (Новая Москва)

Билеты: 2000 – 7000 рублей

Описание: Одновременно брутальный и душевный фестиваль с одиннадцатилетней историей возвращается после перерыва, чтобы зажечь на новой локации, объединив «ветеранов» сцены и недавно открытые имена! Заявлено, что событие состоится при любой погоде – для гостей созданы максимально комфортные условия. Так что без лишних разглагольствований к списку музыкантов – Алиса, Пилот, Слот, Jane Air, F.P.G, Бригадный Подряд, Северный Флот, Биртман, Потомучто, Sellout, Операция Пластилин, Костя Кулясов | АнимациЯ, Йорш, Включай Микрофон!, El Mashe, CARDIO KILLER, The Translators. С нетерпением ждём.

Вельвет Фест (0+)

Когда: 16 августа

Где: Москва, улица Каретный ряд, д. 3, стр. 1, Сад «Эрмитаж»

Билеты: 3500 – 10000 рублей

Описание: Ну и завершаем мы событием, идеально подходящим для семейного досуга! В центре Москвы выступят суперзвезды лейбла Velvet Music, новое поколение артистов и блогеры. Из приятного – десятки зон отдыха для детей и взрослых, спортивные площадки, конкурсы с подарками, танцевальные активности и фуд-зоны, из музыкального – выступления Владимира Преснякова с супругой Натальей Подольской, Zvonkiy, DAASHA, Миланы Хаметовой, группы «Винтаж», Мари Краймбрери и Анны Немченко. Отметим, что детям до 7 лет вход бесплатный!