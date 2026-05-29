Фото: Изображение от senivpetro на Magnific
Культура и события

Большие фестивали недалеко от Рязани этим летом: обзор главных событий 

Полина Иманова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Лето – прекрасное время, чтобы отправиться в путешествие, пускай даже в соседнюю область. И что может быть лучше, чем сочетание расслабляющего роуд-трипа с яркими музыкальными фестивалями с топовыми исполнителями в их составе? Собрали всё самое многообещающее в одном материале специально для вас! 

Фестиваль Сновидений (12+)

Когда: 13 июня

Где: Москва, улица Электродная, д. 2, стр. 32, пространство «Графит»

Билеты: 2990 – 8990 рублей 

Описание: Событие заявлено как инди-фестиваль, растворяющий реальность в грёзах тёплых, летних, музыкальных. Гостей ожидают сразу две сцены – главная «Детские грёзы» в здании и «Сон в летнюю ночь» под открытым небом, – и отдельный малый зал, в котором будут проходить встречи с артистами. Среди заявленных исполнителей – лампабикт, Элли на маковом поле, маяк, стасиес, Оля Краснова, Даже, My Emmie и другие. 

Фестиваль «Дикая мята» (6+)

Когда: 19 – 21 июня 

Где: Тульская область, Алексинский район, посёлок Бунырёво

Билеты: 2000 – 31500 рублей 

Описание: Крупнейший независимый музыкальный опен-эйр приглашает зрителей насладиться более чем 120 концертами и dj-сетами на 7 сценах! Фестиваль – настоящая находка для меломанов, поскольку звучать на нём будут как рок, инди, фолк и альтернатива, так и джаз, фанк и электроника. Что касается исполнителей, состав, без преувеличений, звёздный. В рамках события выступят: Бонд с кнопкой, Найк Борзов, Гудтаймс, Ёлка, Танцы Минус, IOWA, ТMNV, polnalyubvi, ssshhhiiittt!, Нейромонах Феофан, Электроника (The Hatters), Рубеж Веков, Психея и другие. Однако не музыкой единой! Зрителей также будут ждать фудкорт с блюдами разных кухонь мира, йога, арт-медитации, мастер-классы по нейрографике, лекции, бьюти-зона, детская площадка со своими сценой и аттракционами, ярмарка, пляжный волейбол и конечно же места для отдыха.

Пикник Афиши 2026 (0+)

Когда: 20 июня 

Где: Москва, проспект Андропова, д. 39, Музей-заповедник «Коломенское» 

Билеты: 1000 – 20000 рублей 

Описание: Фестиваль пройдёт в формате концептуального луна-парка под открытым небом. В программе – аттракционы, настольные игры, теннис, арт-мастерская и даже целая театральная постановка. В центре действа, само собой, артисты, среди которых FEDUK, Slava Marlow, Zoloto, Gera Amen, Элли на маковом поле, CUPSIZE. Такой пикник мы одобряем! 

Фестиваль DOBROFEST (16+)

Когда: 4 – 5 июля

Где: Кинопарк Москино (Новая Москва)

Билеты: 2000 – 7000 рублей 

Описание: Одновременно брутальный и душевный фестиваль с одиннадцатилетней историей возвращается после перерыва, чтобы зажечь на новой локации, объединив «ветеранов» сцены и недавно открытые имена! Заявлено, что событие состоится при любой погоде – для гостей созданы максимально комфортные условия. Так что без лишних разглагольствований к списку музыкантов – Алиса, Пилот, Слот, Jane Air, F.P.G, Бригадный Подряд, Северный Флот, Биртман, Потомучто, Sellout, Операция Пластилин, Костя Кулясов | АнимациЯ, Йорш, Включай Микрофон!, El Mashe, CARDIO KILLER, The Translators. С нетерпением ждём. 

Вельвет Фест (0+)

Когда: 16 августа 

Где: Москва, улица Каретный ряд, д. 3, стр. 1, Сад «Эрмитаж» 

Билеты: 3500 – 10000 рублей 

Описание: Ну и завершаем мы событием, идеально подходящим для семейного досуга! В центре Москвы выступят суперзвезды лейбла Velvet Music, новое поколение артистов и блогеры. Из приятного – десятки зон отдыха для детей и взрослых, спортивные площадки, конкурсы с подарками, танцевальные активности и фуд-зоны, из музыкального – выступления Владимира Преснякова с супругой Натальей Подольской, Zvonkiy, DAASHA, Миланы Хаметовой, группы «Винтаж», Мари Краймбрери и Анны Немченко. Отметим, что детям до 7 лет вход бесплатный! 

Предыдущая статья
Священник высказался о причастности российских звёзд к масонству
Следующая статья
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин представил жителям Шиловского района публичный отчет об итогах депутатской работы

Популярные материалы

Акценты

Школьница из Рязани перед смертью оставила пугающий статус

В Рязани нашли убитой 15-летнюю школьницу, её брат пропал
Акценты

Исследователь заявил о страшной находке в тайге в месте поисков семьи Усольцевых

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерёв заявил, что на кадрах поисков он заметил тело человека и следы медведя рядом с расщелиной.
Происшествия

Брат убитой в Рязани 15-летней девочки задержан

В настоящее время он дал признательные показания и рассказал о совершенном им преступлении.
Новости России

ВСУ атаковали гимназию №7 в Сватове ЛНР

В городе Сватово, расположенном на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), украинские военные нанесли удар по зданию гимназии №7.
Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.

Темы

Культура и события

Фестивали в Рязани и Рязанской области этим летом: обзор главных событий

Грядущее лето в Рязани и области обещает быть жарким не только из-за погоды! Огромное количество мероприятий на любой вкус приготовили для жителей и гостей региона.
Культура и события

II Международный фортепианный конкурс русской музыки завершился в Рязани

20 мая в стенах Рязанской областной филармонии были подведены итоги II Международного фортепианного конкурса русской музыки.
Общество

Региональную акцию «Вальс Победы» провели на Лыбедском бульваре 9 мая

В рамках празднования Дня Победы в Рязани региональная акция «Вальс Победы» была проведена на трёх площадках города — у Муниципального культурного Центра, в сквере «Октябрь» и на Лыбедском бульваре.
Все события Рязани и области

Народные гуляния «Дорогами Победы» прошли на Лыбедском бульваре

В День Победы 9 мая празднование важнейшей для нашей страны даты развернулось на всех ключевых площадках Рязани.
Культура и события

Рязанский театр юного зрителя представил постановку «Ради веры, любви и добра!»

В преддверии важнейшего для всей страны праздника Дня Победы рязанские театры подготовили ряд тематических спектаклей и программ.
Культура и события

«История кота-убийцы» — новый спектакль для детей и взрослых в Рязанском драмтеатре

17 апреля в Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля, основанного на книге-бестселлере британской писательницы Энн Файн.
Общество

Премьера спектакля «Время Надежды» состоялась в Рязанском музыкальном театре

14 апреля в стенах Рязанского музыкального театра состоялась премьера уникальной постановки под названием «Время Надежды»
Культура и события

Драма «Вам и не снилось» пополнила репертуар Рязанского театра юного зрителя

10 апреля в стенах Театра на Соборной города Рязани состоялась премьера спектакля «Вам и не снилось», первоисточник которого — повесть Галины Щербаковой, — лёг в основу в том числе и одноимённого советского кинофильма.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье