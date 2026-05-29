Когда в Рязань вернётся тепло, рассказали учёные РГУ

Вторая половина недели в Рязанской области пройдет под влиянием арктического воздуха. О погоде рассказали ученые НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина в соцсетях.

Над центром Русской равнины сформировалась циклоническая ложбина. Именно она затягивает на юг холодные воздушные массы из Арктики и смешивает их с более теплым умеренным воздухом. Однако перевес останется за холодом. До конца недели температура в регионе будет держаться на 8–11 градусов ниже климатической нормы. Почти каждый день ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер.

Самым холодным днем станет пятница, 29 мая. В Рязани днем прогнозируют всего +10…+11 градусов, ночью — около +4…+6. Такие показатели больше характерны для середины апреля. В Москве в этот же период температура не поднимется выше +9 градусов даже днем.

Основные фронтальные зоны циклона прошли через регион до полудня 28 мая. После этого осадки временно ослабнут, облаков станет меньше, но ветер усилится. Вместе с ним придет самая холодная часть циклона — так называемая «посылка из Арктики». Полностью дожди не прекратятся: новые тучи будут периодически заходить в регион, особенно по вечерам.

Синоптики отмечают, что до снега дело не дойдет, хотя похолодание оказалось очень близким к зимнему сценарию. На высоте около полутора километров температура воздуха уже держится ниже -2 градусов. Ночных заморозков в большинстве районов тоже не ждут, хотя локально они все же возможны.

Потепление начнется с субботы, 30 мая. Процесс будетмедленным. Британский антициклон, который направлял к нам северный холод, постепенно ослабеет и сместится южнее. На его месте сформируется новый атмосферный вихрь, связанный с итальянско-балканским антициклоном. Он начнет приносить более теплый воздух из Средней Атлантики.

Уже 31 мая температура поднимется до +14 градусов днем. В понедельник, 1 июня, воздух прогреется до +18, а ко 2 июня показатели вернутся к климатической норме — около +20 днем и +11 ночью. Осадки при этом сохранятся, но давление постепенно начнет расти, а облаков станет меньше.

Дальше, по прогнозам, в регион придет полноценная летняя погода. До конца первой декады июня днем ожидается +24…+26 градусов, ночью — около +14. При этом атмосфера останется неустойчивой: вероятны грозы и кратковременные ливни. Самыми сухими днями могут стать 3 и 4 июня.

Синоптики пока точно не знают, какой будет погода после середины июня. Модели дают противоречивые результаты. Возможность нового похолодания сохраняется, но точных прогнозов пока нет. Одно уже ясно: резкой жары в самом начале лета ждать не стоит.

