МЧС опровергло запрет на телефоны на автозаправках с 1 июня

МЧС России заявило, что информация о запрете использования мобильных телефонов на автозаправочных станциях с 1 июня не соответствует действительности.

В ведомстве подчеркнули, что порядок пожарной безопасности на АЗС регулируют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479, а также свод правил СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

В МЧС уточнили, что действующая нормативная база не содержит прямого запрета на использование мобильной связи на территории автозаправочных станций. Кроме того, в ведомстве заявили, что вопрос о введении подобного ограничения сейчас не рассматривается.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о якобы ужесточении правил на АЗС с 1 июня. Сообщалось, что водителям могут запретить разговаривать по телефону возле топливных колонок из-за риска случайной искры.