Прохор Шаляпин станет соведущим в «Шоу Воли», а Дорохов установит «Макс»  Дурову

Телеканал ТНТ рассказал о программах, которые выйдут в эфир в пятницу и ближайшие выходные.

«Однажды в России» (16+), пятница, 22.00

Шоу «Однажды в России» продолжает шутить над злободневными проблемами и выносить на суд зрителей то, что обсуждается только в комментариях социальных сетей.

В новом выпуске Денис Дорохов установит «Макс» самому Павлу Дурову, Михаил Стогниенко укатается до галлюцинаций, Ольга Картункова будет выходить замуж в седьмой раз, а студия «Союз» покажет, как живётся в Москве-граде после различных запретов и блокировок.

Но по-настоящему удивит всех Екатерина Моргунова, которая наконец-то наберётся смелости и пошлёт куда подальше Ольгу Картункову. «Она долго терпела!», — прокомментирует актриса.

«Музыкальная интуиция» (16+) , суббота, 21.00

В новом выпуске «Музыкальной интуиции» Натан поведёт до финала Игоря Чехова и Маргариту Родину, а Амирчик вместе с Лешей Янгером и Варварой Щербаковой будут этому препятствовать, используя исключительно собственную интуицию.

Как всегда, перед звёздными командами предстанут 9 незнакомцев. Кто-то из них поёт так, что тело покрывается мурашками от мощи голоса, а кто-то вызывает желание срочно вставить в уши беруши. Задача участников отделить одних от других. Тот, кто сможет сделать это лучше и станет победителем шоу.

«Шоу Воли» (16+), воскресенье, 23.30

В новом выпуске «Шоу Воли» состоится дебют Прохора Шаляпина как соведущего развлекательного вечернего шоу. В преддверии лета главный адепт отдыха и релакса займёт кресло второго ведущего в студии программы и раскрутит на откровения Анатолия Цоя и Никаса Сафронова.

Например, Анатолий Цой расскажет, как он согласился на то, чтобы побриться в финальном выпуске шоу «Звёзды», за что Иосиф Пригожин должен ему бутылку дорогого игристого, и как Азамат Мусагалиев стал автором всех песен его нового альбома.

Что Мадонна ответила Никасу Сафронову на свой портрет в образе бабочки, каким животным он видит Прохора Шаляпина, и какая антикварная мебель кроме стола Наполеона есть в его роскошной квартире.