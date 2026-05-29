Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Бывшие депутаты Рады раскрыли систему подземных убежищ Украины

Алексей Самохин
Здания Верховной рады и офиса Владимира Зеленского не относятся к центрам принятия решений, поэтому удары по ним наносить не будут. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Как рассказали aif.ru бывшие депутаты Верховной рады Спиридон Килинкаров и Владимир Олейник, украинские власти используют инфраструктуру, созданную еще в советские годы. Речь идет о разветвленной сети подземных убежищ и командных пунктов.

По словам Килинкарова, Украину как западную республику СССР заранее готовили к возможному военному противостоянию. Именно поэтому по всей стране появились защищенные подземные объекты.

«Создали более чем достаточно укрытий и площадей, которые расположены под землей», — пояснил он.

Экс-нардеп утверждает, что часть этих сооружений способна выдержать даже ядерный удар. По его словам, бункер Зеленского тоже относится к таким объектам.

Килинкаров добавил, что подземная инфраструктура есть не только в Киеве. Бункеры расположены в Кривом Роге, Львове и других городах. Более того, даже у руководителей администраций предусмотрены собственные защищенные укрытия.

Он также заявил, что Верховную раду изначально проектировали с учетом подземных переходов и защищенных зон.

«Там есть подземные ходы, коридоры, бункеры — там все есть», — отметил бывший депутат.

Владимир Олейник обратил внимание, что точное расположение таких объектов засекречено. По его словам, доступ к информации ограничен даже для высокопоставленных чиновников.

«Это государственная тайна. Я, будучи первым заместителем председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, не мог знать этого», — рассказал он.

Олейник сообщил, что лично бывал в одном из правительственных убежищ в районе кабинета министров, парламента и офиса Зеленского. По его словам, объект расположен глубоко под землей и имеет сложную систему переходов.

При этом за последние десять лет новых сооружений такого типа на Украине не строили. Власти продолжают использовать советские объекты.

Бывший нардеп утверждает, что руководство СБУ и Минобороны уже давно не работает в официальных зданиях. Там остаются обычные сотрудники, которых не жалко, а центры управления вынесены в другие места.

«Те, кто управляет вооруженными силами, находятся в других местах», — сказал он.

По словам Олейника, руководители украинских структур постоянно меняют места пребывания и не ночуют в одних и тех же домах. Причина — опасения утечки информации о местонахождении.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в комментарии aif.ru заявил, что в одном из подземных объектов под Киевом размещено отдельное управление беспилотной авиации ВСУ. При этом военный эксперт считает, что даже такие укрепленные сооружения нельзя назвать полностью неуязвимыми.

«У нас есть „Орешник“, есть глубинные бетонобойные бомбы и многое другое, что разорвет подземные бункеры ВСУ», — заявил Липовой.

