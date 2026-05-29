Здания Верховной рады и офиса Владимира Зеленского не относятся к центрам принятия решений, поэтому удары по ним наносить не будут. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Как рассказали aif.ru бывшие депутаты Верховной рады Спиридон Килинкаров и Владимир Олейник, украинские власти используют инфраструктуру, созданную еще в советские годы. Речь идет о разветвленной сети подземных убежищ и командных пунктов.

По словам Килинкарова, Украину как западную республику СССР заранее готовили к возможному военному противостоянию. Именно поэтому по всей стране появились защищенные подземные объекты.

«Создали более чем достаточно укрытий и площадей, которые расположены под землей», — пояснил он.

Экс-нардеп утверждает, что часть этих сооружений способна выдержать даже ядерный удар. По его словам, бункер Зеленского тоже относится к таким объектам.

Килинкаров добавил, что подземная инфраструктура есть не только в Киеве. Бункеры расположены в Кривом Роге, Львове и других городах. Более того, даже у руководителей администраций предусмотрены собственные защищенные укрытия.

Он также заявил, что Верховную раду изначально проектировали с учетом подземных переходов и защищенных зон.

«Там есть подземные ходы, коридоры, бункеры — там все есть», — отметил бывший депутат.

Владимир Олейник обратил внимание, что точное расположение таких объектов засекречено. По его словам, доступ к информации ограничен даже для высокопоставленных чиновников.

«Это государственная тайна. Я, будучи первым заместителем председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, не мог знать этого», — рассказал он.

Олейник сообщил, что лично бывал в одном из правительственных убежищ в районе кабинета министров, парламента и офиса Зеленского. По его словам, объект расположен глубоко под землей и имеет сложную систему переходов.

При этом за последние десять лет новых сооружений такого типа на Украине не строили. Власти продолжают использовать советские объекты.

Бывший нардеп утверждает, что руководство СБУ и Минобороны уже давно не работает в официальных зданиях. Там остаются обычные сотрудники, которых не жалко, а центры управления вынесены в другие места.

«Те, кто управляет вооруженными силами, находятся в других местах», — сказал он.

По словам Олейника, руководители украинских структур постоянно меняют места пребывания и не ночуют в одних и тех же домах. Причина — опасения утечки информации о местонахождении.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в комментарии aif.ru заявил, что в одном из подземных объектов под Киевом размещено отдельное управление беспилотной авиации ВСУ. При этом военный эксперт считает, что даже такие укрепленные сооружения нельзя назвать полностью неуязвимыми.