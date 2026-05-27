Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Эксперты рассказали, что конкретно можно уничтожить в Киеве

Алексей Самохин
Телеграм-канал «Военная хроника» опубликовал материал о возможных целях в Киеве, уничтожение которых способно парализовать систему государственного и военного управления Украины. В публикации утверждается, что многие военные объекты столицы уже неоднократно подвергались атакам, поэтому основной вопрос сейчас связан не с поражением казарм и складов, а с разрушением инфраструктуры управления.

Авторы канала перечислили среди ранее атакованных целей 10-ю отдельную радиолокационную роту, 30-ю автомобильную базу Генштаба ВСУ и 482-й конструкторско-технологический центр. Эти объекты давно известны и регулярно находятся под ударами.

Главный акцент в публикации сделан на системах специальной связи и управления. Речь идет о Главном центре специальной связи Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины, центральном узле связи СБУ, а также так называемых «объектах К-2» — заглубленных распределительных станциях и антенных комплексах в правительственном квартале Киева.

Авторы текста утверждают, что современная украинская система управления зависит от физических серверов и дата-центров, часть которых по-прежнему расположена в столице, несмотря на перенос отдельных данных в зарубежные облачные сервисы. Уничтожение таких объектов может нарушить работу логистики, мобилизационных баз, реестров и финансовых систем.

Отдельный акцент на энергетической инфраструктуре Киева. В качестве ключевых объектов названы подстанции сверхвысокого напряжения «Киевская» и «Северная». Вывод из строя энергоузлов вынудит административные объекты перейти на аварийные дизель-генераторы.

«Системное уничтожение ключевых подстанций сверхвысокого напряжения Киевского энергоузла (таких как ПС 750 кВ «Киевская» и ПС 330 кВ «Северная»), а также других линий с западной части страны вынудит использовать аварийные дизель-генераторы. 

Последовательные удары по базам хранения госрезерва топлива в Киевской области в течение пары недель оставят генераторы без горючего, что приведет к блэкауту подземных объектов», — пишет автор текста. 

