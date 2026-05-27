Врач назвала лёгкую дачную травму, которая может привести к летальному исходу

Обычная заноза или царапина от ржавого гвоздя на даче может привести к столбняку — болезни, от которой не существует лекарства, а каждый второй заболевший рискует погибнуть.

Дачный сезон таит в себе угрозу, о которой мало кто думает, копаясь в грядках. Директор филиалов сети лабораторий KDL | Медскан в Красноярске Анастасия Григорьева предупредила: заноза от старой доски или укол ржавым гвоздём могут стоить жизни. Причина — столбняк.

Болезнь вызывает столбнячная палочка. Попав в организм через любое, даже крохотное повреждение кожи, она начинает вырабатывать мощный токсин. Ожог, укус животного, царапина — любая из этих травм открывает инфекции путь внутрь.

Пик заболеваемости приходится на лето. Именно в это время люди активно работают на огороде и не обращают внимания на мелкие порезы.

Цифры пугают. Ежегодно в России столбняком заражаются от 30 до 40 человек. Специфического лечения не существует. Летальность достигает 50%. От момента заражения до первых симптомов проходит от 3 до 21 дня, и именно этот период критически важен: своевременные меры способны спасти жизнь.