С 1 июня НТВ начнёт показ боевика «Враги» с Гавриилом Федотовым и Олегом Тактаровым

В понедельник, 1 июня, в эфире телеканала НТВ состоится премьера боевика «Враги» (16+). Об этом сообщает пресс-служба телеканала. 

Опер Юра Гвоздев под видом изгнанного «оборотня в погонях» внедряется в банду криминального авторитета в родном Белоуральске: ему предстоит не только остановить войну за власть, строящийся химкомбинат и миллиардные бюджеты, но и защитить своих близких. Главные роли в многосерийном фильме исполнили Гавриил Федотов, Олег Тактаров, Константин Тополага и Алексей Матошин.

В небольшом городе Белоуральске развязывается криминальная война между местным авторитетом Умой (Олег Тактаров) и коррумпированным начальником уголовного розыска Мамоновым (Константин Тополага). Оба врага решают захватить контроль над строительством нового химкомбината и города-спутника, ведь победитель получит власть над миллиардными бюджетами.

Гавриил Федотов: «Мне кажется, «Враги» могут научить зрителей не бояться идти туда, где страшно, совершать поступки и не опасаться ошибок. Именно так действует мой герой Юра Гвоздев. Он честный, прямой человек, настоящий супергерой. Но не комиксный, а тот самый парень со двора, который классно дерётся. Его можно охарактеризовать как сильного парня с юморком, всегда готового прийти на помощь: никогда Юра не пройдёт мимо чужой беды. К тому же у него очень говорящая фамилия: этот «гвоздь» никто не может забить. Молоточек всегда соскакивает!»

Чтобы остановить местный произвол, в Белоуральск отправляют полковника Дробного (Алексей Матошин). Тот решает приобщить к делу опера Юру Гвоздева (Гавриил Федотов), который имеет опыт работы под прикрытием. Ему предстоит внедриться в группировку Умы под видом «оборотня», изгнанного из полицейского мира. Ситуация осложняется тем, что в городе живут его близкие: отец, сестра и её муж – местный опер Егор Лебеда (Павел Юдин). Гвоздеву придётся не только остановить криминальную войну, но и защитить свою семью и любимую девушку Варвару (Евгения Замулина).

Павел Юдин: «Егор Лебеда – человек, который всегда идёт до конца, несмотря на то, что в определённый момент ему следовало бы остановиться. Можно сказать, что им движет желание доказать всем свою значимость. А поскольку он достаточно амбициозен, то вечно участвует в соревнованиях с самим собой. Конечно, главную роль в становлении его характера сыграла жизнь в детском доме. У меня есть такие знакомые, и они многого достигли, потому что рассчитывать приходилось только на себя. У них не было рядом человека, способного поддержать в трудную минуту. Именно это и лежит в основе поступков Егора: он сам за себя, даже несмотря на то, что у него уже есть семья».

Егор Баринов, режиссёр-постановщик: «Нашего главного героя сыграл Гавриил Федотов — он очень точно попал в образ Юры Гвоздева. Юра не должен был быть похож на полицейского: всё же он внедряется в разные криминальные структуры и работает под прикрытием. И в этом смысле Гавриил подошёл идеально. А правильного и похожего на служителя закона Егора Лебеду сыграл Павел Юдин. На разницу между этими героями сильно повлияли условия, в которых формировались их личности. Егор вырос в детском доме, а Юра – потомственный полицейский: его отец был начальником полиции в городе».

