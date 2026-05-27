Киев снова заговорил о завершении конфликта. Но Вассерман считает, что за этими словами стоят совсем не мирные намерения. Депутат уверен: украинские власти пытаются выиграть время и добиться новых поставок от Запада.

Зеленский неожиданно заявил о возможном завершении активной фазы боевых действий уже к ноябрю. Его слова прокомментировал «МК» депутат Госдумы, эрудит и публицист Анатолий Вассерман.

По мнению Вассермана, подобные заявления не имеют под собой реальной основы. Он заявил, что технически завершение конфликта в такие сроки возможно, однако это приведет к большим потерям среди русских жителей Украины. Вассерман добавил, что единственным вариантом окончания боевых действий для украинских властей может стать капитуляция. А Владимир Зеленский может попытаться получить гарантии безопасности или выехать в страны, поддерживающие Киев.

Отдельно депутат прокомментировал заявление российского МИД о системных ударах по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство призвало сотрудников дипломатических миссий и международных организаций покинуть город.

Эти заявления активно обсуждали в соцсетях. Вассерман считает, что западные страны публично не показывают обеспокоенности, поскольку это противоречит их политической линии. При этом он предположил, что эвакуация представителей иностранных структур может проходить без широкой огласки.

Также депутат объяснил, почему, по его мнению, Киев затягивает начало реальных переговоров. Вассерман считает, что украинские власти пытаются выиграть время и добиться дополнительной поддержки со стороны западных стран.