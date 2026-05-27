Политика

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о завершении СВО к ноябрю

Алексей Самохин
Киев снова заговорил о завершении конфликта. Но Вассерман считает, что за этими словами стоят совсем не мирные намерения. Депутат уверен: украинские власти пытаются выиграть время и добиться новых поставок от Запада.

Зеленский неожиданно заявил о возможном завершении активной фазы боевых действий уже к ноябрю. Его слова прокомментировал «МК» депутат Госдумы, эрудит и публицист Анатолий Вассерман.

По мнению Вассермана, подобные заявления не имеют под собой реальной основы. Он заявил, что технически завершение конфликта в такие сроки возможно, однако это приведет к большим потерям среди русских жителей Украины. Вассерман добавил, что единственным вариантом окончания боевых действий для украинских властей может стать капитуляция. А Владимир Зеленский может попытаться получить гарантии безопасности или выехать в страны, поддерживающие Киев.

Отдельно депутат прокомментировал заявление российского МИД о системных ударах по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство призвало сотрудников дипломатических миссий и международных организаций покинуть город.

Эти заявления активно обсуждали в соцсетях. Вассерман считает, что западные страны публично не показывают обеспокоенности, поскольку это противоречит их политической линии. При этом он предположил, что эвакуация представителей иностранных структур может проходить без широкой огласки.

Также депутат объяснил, почему, по его мнению, Киев затягивает начало реальных переговоров. Вассерман считает, что украинские власти пытаются выиграть время и добиться дополнительной поддержки со стороны западных стран.

«Террористическая организация Украина рассматривает все ресурсы, захваченной ею территорий, включая, естественно, и громадное русское большинство жителей Украины, не просто как расходный материал, а как материал, подлежащий уничтожению, — уверен Вассерман. — Любой ценой и любыми способами. Поскольку сама идея независимой Украины — это идея антирусская. И, соответственно, эту часть исторической России они ненавидят так же, как и все остальное».

Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.
Политика

Генерал объяснил, что скрыли ВСУ и почему удар «Орешника» по Белой Церкви — это «проба пера» перед Киевом

Третье за всю историю СВО применение «Орешника» накрыло не гаражи, а стратегический аэродром с подземными командными пунктами и арсеналами. Военный эксперт объяснил, почему Киев всё скрывает и что этот удар значит на самом деле.
Новости России

Артем Крапивин рассказал, почему вместе с другом жестоко убил отца под Липецком

Вероятной причиной убийства Алексея Крапивина, в котором подозревают его...
Акценты

МИД объявил об ударах по Киеву, эксперт назвал сроки и оружие

МИД России объявил о систематических ударах по военным объектам Киева. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, какое оружие пойдёт в ход, почему «Орешник» не тронет центр города и за сколько месяцев ВПК Украины может прекратить существование.
Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью 24 мая «Орешник» ударил по Белой Церкви — и сразу возникла версия о промахе на 80 км. Украинские Telegram-каналы её опровергли: судя по всему, это была точная атака на аэродром с подземной инфраструктурой.

Происшествия

Натурализованный россиянин торговал немаркированными сигаретами в Рыбном

Зафиксировав факт продажи нелегальной продукции, полицейские провели обследование в торговых помещениях и изъяли 3385 пачек сигарет известных марок общей стоимостью 518 тысяч рублей. 
Транспорт и дороги

В Рязани на одну ночь закроют движение по Московскому шоссе

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по Московскому шоссе 30 мая с 22.00 до 06.00 31 мая будет закрыто движение транспорта от д. 10 корп. 5 до пересечения с Михайловским шоссе.
Общество

Жители Рязани нацелились накопить детям почти 5 млн рублей

Почти каждый третий рязанец (31%) откладывает деньги на будущее детей, прежде всего на образование и покупку жилья. Средняя сумма, которую горожане рассчитывают накопить, достигает 4,7 млн рублей, показывают данные исследования партнёров СберИнвестиций — СберНПФ и СберСтрахования жизни, — приуроченного к Петербургскому международному экономическому форуму.
Происшествия

ФСБ задержала жителя Рязанской области за госизмену

ФСБ России сообщила о задержании в Рязанской области гражданина России 1985 года рождения, которого подозревают в разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.
Происшествия

Два автомобиля сгорели в Рязанской области, есть пострадавший

Два автомобиля сгорели в Рязанской области в течение нескольких часов. Об этом сообщается в сводке регионального ГУ МЧС России. 
Политика

Юрий Мостяев высказался о попытках манипулирования историей России

В условиях современной информационной войны коллективный Запад не оставляет попыток дестабилизировать обстановку в России, в том числе через разжигание межнациональных противоречий. Одним из ключевых направлений такой деятельности стали спекуляции вокруг истории и роли Северного Кавказа в составе российского государства.
Власть и политика

Андрей Птицын возглавил Сасовский отдел Следкома РФ

С ноября 2025 года он исполнял обязанности руководителя Сасовского межрайонного следственного отдела. 
Транспорт и дороги

Из-за ДТП в центре Рязани затруднено движение транспорта

Утром в среду, 27 мая, на площади Победы в Рязани произошло ДТП. Об инциденте сообщила группа «ДТП | Аварии | Рязань».

