Акценты

Три крупных фестиваля пройдут летом в Рязанской области

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Агентство развития туризма Рязанской области рассказало о фестивалях, которые пройдут в регионе с 30 мая по 31 августа 2026 года. 

Фестиваль «Земля Паустовского»

Дата: 30-31 мая 2026 года

Место: Рязань, Солотча.

Фестиваль «Земля Паустовского» познакомит с творчеством популярного советского писателя, переводчика, педагога Константина Георгиевича Паустовского и темой взаимодействия человека с природой. Солотча – место, где писатель жил и работал долгое время, посвятив Мещерской земле множество рассказов и очерков. Здесь начинается известная тропа Паустовского – популярный туристический маршрут с арт-объектами по мотивам его произведений.

Программа «Фестиваля» включает творческие мастер-классы, экскурсии, лекции об истории посёлка и творчестве писателя, вечерний концерт.

«Земля Паустовского» – это площадка не только для культурного отдыха, но место с уникальной атмосферой соснового леса и духа творчества Паустовского.

Детский туристический фестиваль «Мампус и его друзья»

Дата: 4 июля 2026 года

Место: Рязань.

Мампус – друг и помощник академика И.П. Павлова, главный герой детского путеводителя по Рязани – соберет вместе всех своих друзей на большом празднике!

На фестивале гостей ждут тематические площадки с активностями: игры, детская анимация, конкурсы с подарками и яркое шоу, благотворительный маркет от локальных сувенирных брендов, мастер-классы. 

Фестиваль «Атмосфера», 1 августа 2026 года

Дата: 1 августа 2026 года

Место: Рязанская область, Спасский муниципальный округ, село Ижевское.

Событие, объединяющее несколько направлений – космонавтика, астрономия, инженерия, воздушные виды спорта и смежные научно-технические и культурные области. Фестиваль проводится на родине великого ученого Константина Эдуардовича Циолковского.

«Атмосфера» предлагает многоформатную программу, рассчитанную на широкую аудиторию:

Интерактивные игры, образовательные мастер-классы, зона для творчества.

Презентация туристических возможностей Рязанской области, знакомство с местными достопримечательностями.

Продажа тематических сувениров, изделий народных промыслов, книг и атрибутики.

В конце вечера гостей ждет музыкальные выступления молодых исполнителей.

Возрастное ограничение: 0+.

Предыдущая статья
Две высокоскоростные цели сбиты ПВО над Воронежем утром 27 мая
Следующая статья
Из-за ДТП в центре Рязани затруднено движение транспорта

Популярные материалы

Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.
Политика

Генерал объяснил, что скрыли ВСУ и почему удар «Орешника» по Белой Церкви — это «проба пера» перед Киевом

Третье за всю историю СВО применение «Орешника» накрыло не гаражи, а стратегический аэродром с подземными командными пунктами и арсеналами. Военный эксперт объяснил, почему Киев всё скрывает и что этот удар значит на самом деле.
Новости России

Артем Крапивин рассказал, почему вместе с другом жестоко убил отца под Липецком

Вероятной причиной убийства Алексея Крапивина, в котором подозревают его...
Акценты

МИД объявил об ударах по Киеву, эксперт назвал сроки и оружие

МИД России объявил о систематических ударах по военным объектам Киева. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, какое оружие пойдёт в ход, почему «Орешник» не тронет центр города и за сколько месяцев ВПК Украины может прекратить существование.
Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью 24 мая «Орешник» ударил по Белой Церкви — и сразу возникла версия о промахе на 80 км. Украинские Telegram-каналы её опровергли: судя по всему, это была точная атака на аэродром с подземной инфраструктурой.

Темы

Новости кино и ТВ

С 1 июня НТВ начнёт показ боевика «Враги» с Гавриилом Федотовым и Олегом Тактаровым

Опер Юра Гвоздев под видом изгнанного «оборотня в погонях» внедряется в банду криминального авторитета в родном Белоуральске: ему предстоит не только остановить войну за власть, строящийся химкомбинат и миллиардные бюджеты, но и защитить своих близких.
Новости России

Кальян на пасхальном куличе обернулся для блогерши реальным сроком

Как выяснилось, прошлым летом девушку уже судили по статье 228 УК РФ за хранение наркотиков. Тогда ей назначили условный срок на три года. После нового дела суд отменил прежнее решение.
Происшествия

Житель Рязанской области признался в передаче данных украинской разведке

ФСБ России опубликовала видео с жителем Рязанской области, которого задержали по подозрению в государственной измене. На кадрах мужчина признался, что передавал украинской стороне информацию о значимых объектах региона и соседних областей.
Происшествия

Натурализованный россиянин торговал немаркированными сигаретами в Рыбном

Зафиксировав факт продажи нелегальной продукции, полицейские провели обследование в торговых помещениях и изъяли 3385 пачек сигарет известных марок общей стоимостью 518 тысяч рублей. 
Транспорт и дороги

В Рязани на одну ночь закроют движение по Московскому шоссе

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по Московскому шоссе 30 мая с 22.00 до 06.00 31 мая будет закрыто движение транспорта от д. 10 корп. 5 до пересечения с Михайловским шоссе.
Общество

Жители Рязани нацелились накопить детям почти 5 млн рублей

Почти каждый третий рязанец (31%) откладывает деньги на будущее детей, прежде всего на образование и покупку жилья. Средняя сумма, которую горожане рассчитывают накопить, достигает 4,7 млн рублей, показывают данные исследования партнёров СберИнвестиций — СберНПФ и СберСтрахования жизни, — приуроченного к Петербургскому международному экономическому форуму.
Происшествия

ФСБ задержала жителя Рязанской области за госизмену

ФСБ России сообщила о задержании в Рязанской области гражданина России 1985 года рождения, которого подозревают в разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.
Происшествия

Два автомобиля сгорели в Рязанской области, есть пострадавший

Два автомобиля сгорели в Рязанской области в течение нескольких часов. Об этом сообщается в сводке регионального ГУ МЧС России. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье