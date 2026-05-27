Агентство развития туризма Рязанской области рассказало о фестивалях, которые пройдут в регионе с 30 мая по 31 августа 2026 года.

Фестиваль «Земля Паустовского»

Дата: 30-31 мая 2026 года

Место: Рязань, Солотча.

Фестиваль «Земля Паустовского» познакомит с творчеством популярного советского писателя, переводчика, педагога Константина Георгиевича Паустовского и темой взаимодействия человека с природой. Солотча – место, где писатель жил и работал долгое время, посвятив Мещерской земле множество рассказов и очерков. Здесь начинается известная тропа Паустовского – популярный туристический маршрут с арт-объектами по мотивам его произведений.

Программа «Фестиваля» включает творческие мастер-классы, экскурсии, лекции об истории посёлка и творчестве писателя, вечерний концерт.

«Земля Паустовского» – это площадка не только для культурного отдыха, но место с уникальной атмосферой соснового леса и духа творчества Паустовского.

Детский туристический фестиваль «Мампус и его друзья»

Дата: 4 июля 2026 года

Место: Рязань.

Мампус – друг и помощник академика И.П. Павлова, главный герой детского путеводителя по Рязани – соберет вместе всех своих друзей на большом празднике!

На фестивале гостей ждут тематические площадки с активностями: игры, детская анимация, конкурсы с подарками и яркое шоу, благотворительный маркет от локальных сувенирных брендов, мастер-классы.

Фестиваль «Атмосфера», 1 августа 2026 года

Место: Рязанская область, Спасский муниципальный округ, село Ижевское.

Событие, объединяющее несколько направлений – космонавтика, астрономия, инженерия, воздушные виды спорта и смежные научно-технические и культурные области. Фестиваль проводится на родине великого ученого Константина Эдуардовича Циолковского.

«Атмосфера» предлагает многоформатную программу, рассчитанную на широкую аудиторию:

Интерактивные игры, образовательные мастер-классы, зона для творчества.

Презентация туристических возможностей Рязанской области, знакомство с местными достопримечательностями.

Продажа тематических сувениров, изделий народных промыслов, книг и атрибутики.

В конце вечера гостей ждет музыкальные выступления молодых исполнителей.

Возрастное ограничение: 0+.