Похолодание и дожди накроют Рязань после аномальной жары

Лето в мае внезапно закончилось. После жары под +30 в Рязань идут холод, дожди и давление ниже нормы. Сейчас расскажем, когда температура рухнет до апрельских значений и в какие дни ждать самых сильных осадков.

Пятидневная волна аномальной жары в центральной России завершилась. Как сообщили «Метеовести», в Москве 23 мая закончился период с температурой выше +30 градусов и несколькими температурными рекордами подряд.

Ночью через столичный регион прошел холодный атмосферный фронт. Он принес сильные дожди — за несколько часов в Москве выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти четверть месячной нормы. В воскресенье в столице и соседних регионах сохранится теплая и солнечная погода. Воздух прогреется до +23…+25 градусов, осадков почти не ожидается.

Но уже с понедельника начнется новая волна похолодания. Через Центральную Россию пройдет холодный фронт циклона с Белого моря. Температура опустится до климатической нормы — днем ожидается около +18…+20 градусов, местами пройдут дожди.

Во вторник в регион продолжит поступать холодный воздух из приполярных районов. Погода станет заметно прохладнее: днем синоптики прогнозируют лишь +14…+16 градусов и кратковременные осадки.

Середина недели окажется еще холоднее. В среду ожидаются плотная облачность, дожди и порывистый северный ветер. Атмосферное давление резко снизится, а температура не поднимется выше +13…+15 градусов.

Апогея похолодание достигнет в четверг и пятницу. Синоптики прогнозируют пасмурную и сырую погоду с температурой всего +12…+14 градусов. По ощущениям конец мая будет больше напоминать середину апреля.

В Рязани неделя, по прогнозам Гидрометцентра, тоже пройдет под знаком дождей и похолодания. В воскресенье воздух прогреется до +24 градусов, однако уже к четвергу дневная температура опустится до +13 градусов. Вероятность осадков в течение всей недели останется высокой — от 74 до 95 процентов.

Ночами в Рязани станет заметно свежее. К концу недели столбики термометров будут опускаться до +6…+8 градусов.

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью в воскресенье, 24 мая, российские войска использовали ракетный комплекс «Орешник» для удара рядом с населённым пунктом Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщают украинские СМИ. Минобороны России пока официально эту информацию не комментировало. 
Раскрыта первая просьба выжившей студентки после удара по колледжу в Старобельске

По последним данным, в результате удара по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа погибли 10 человек, 38 пострадали, ещё 11 студентов числятся пропавшими без вести. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.
Мать студентки из Старобельска раскрыла, что ей сказала дочь в момент атаки

Студентка Анастасия Василенко, которая учится в атакованном ВСУ колледже...
Завод по сборке дронов FP-1 атаковали в Белой Церкви — SHOT

Как утверждает источник, вместе с заводом поражены и другие объекты, расположенные поблизости. Речь идёт о тренировочном полигоне ВСУ и военном аэродроме.
Студентка колледжа в Старобельске сгорела при попытке убежать от ударов ВСУ

Одна из студенток колледжа в Старобельске в ЛНР сгорела...

Иностранные журналисты приехали в Старобельск после удара ВСУ по колледжу

Как уточняется, в поездке участвуют журналисты из Венгрии, Венесуэлы, Греции, Испании, Катара, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана и Финляндии. Корреспонденты направились на место трагедии, чтобы увидеть последствия атаки своими глазами.
«Орешник» и «Кинжалы» применили при ударе по объектам Украины

Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам на территории Украины ночью 24 мая. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на террористические удары по гражданским объектам в российских регионах.
Священник объяснил, как понять причины неудач на работе

Протоиерей Андрей Ефанов ответил читательнице журнала «Фома», которая пожаловалась на постоянные трудности на работе и спросила, могут ли неудачи быть знаком того, что ей нужно выбрать другой путь. Это был не абстрактный совет «всем россиянам», а ответ конкретной женщине, которая просит о помощи именно священника. 
Психолог предупредила о влиянии видеоигр на либидо мужчин

При этом Денисова-Мельникова уточнила: само по себе увлечение играми не мешает семейной жизни. Повод для беспокойства возникает тогда, когда виртуальный мир начинает полностью вытеснять реальные отношения и живое общение.
Удар по Киеву нанесли российские войска, использовался «Орешник» 

В ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска нанесли массированный удар по территории Киева. В населённый пункт Белая церковь, недалеко от столицы Украины прилетел «Орешник». 
Умер глава администрации Нальчика Таймураз Ахохов

Глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов скончался на 55-м году жизни. О его смерти утром 24 мая сообщила администрация главы Кабардино-Балкарии.

