Похолодание и дожди накроют Рязань после аномальной жары

Лето в мае внезапно закончилось. После жары под +30 в Рязань идут холод, дожди и давление ниже нормы. Сейчас расскажем, когда температура рухнет до апрельских значений и в какие дни ждать самых сильных осадков.

Пятидневная волна аномальной жары в центральной России завершилась. Как сообщили «Метеовести», в Москве 23 мая закончился период с температурой выше +30 градусов и несколькими температурными рекордами подряд.

Ночью через столичный регион прошел холодный атмосферный фронт. Он принес сильные дожди — за несколько часов в Москве выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти четверть месячной нормы. В воскресенье в столице и соседних регионах сохранится теплая и солнечная погода. Воздух прогреется до +23…+25 градусов, осадков почти не ожидается.

Но уже с понедельника начнется новая волна похолодания. Через Центральную Россию пройдет холодный фронт циклона с Белого моря. Температура опустится до климатической нормы — днем ожидается около +18…+20 градусов, местами пройдут дожди.

Во вторник в регион продолжит поступать холодный воздух из приполярных районов. Погода станет заметно прохладнее: днем синоптики прогнозируют лишь +14…+16 градусов и кратковременные осадки.

Середина недели окажется еще холоднее. В среду ожидаются плотная облачность, дожди и порывистый северный ветер. Атмосферное давление резко снизится, а температура не поднимется выше +13…+15 градусов.

Апогея похолодание достигнет в четверг и пятницу. Синоптики прогнозируют пасмурную и сырую погоду с температурой всего +12…+14 градусов. По ощущениям конец мая будет больше напоминать середину апреля.

В Рязани неделя, по прогнозам Гидрометцентра, тоже пройдет под знаком дождей и похолодания. В воскресенье воздух прогреется до +24 градусов, однако уже к четвергу дневная температура опустится до +13 градусов. Вероятность осадков в течение всей недели останется высокой — от 74 до 95 процентов.

Ночами в Рязани станет заметно свежее. К концу недели столбики термометров будут опускаться до +6…+8 градусов.