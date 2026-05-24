Фото: телеграм-канал "Рязанская полиция"
Происшествия

Гость Рязани лишился 130 тысяч рублей после застолья с новой знакомой

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани сотрудники уголовного розыска оперативно раскрыли кражу крупной суммы денег со счёта гостя города. В отдел полиции по Московскому району обратился 55-летний житель Рязанской области, который сообщил о пропаже своей банковской карты. Проверив баланс, он обнаружил, что с его счёта списано почти 130 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина приехал в Рязань на заработки вместе с двумя знакомыми — мужчиной и женщиной. В выходные дни они вместе проводили время, употребляя спиртное. Женщина несколько раз ходила в магазин за покупками. В один из дней, проснувшись, мужчины обнаружили, что их спутница исчезла, а вместе с ней пропала и банковская карта.

Оперативники получили описание внешности подозреваемой, а также сведения о местах, где расплачивались с помощью похищенной карты. Проследив маршрут передвижений женщины, полицейские вычислили дом, в котором она скрывалась. Вскоре злоумышленница была задержана во дворе этого дома.

По данному факту следователь возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Предыдущая статья
Похолодание и дожди накроют Рязань после аномальной жары
Следующая статья
В Рязани ночью произошла массовая драка у Полетаевского рынка

Популярные материалы

Политика

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью в воскресенье, 24 мая, российские войска использовали ракетный комплекс «Орешник» для удара рядом с населённым пунктом Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщают украинские СМИ. Минобороны России пока официально эту информацию не комментировало. 
Новости России

Раскрыта первая просьба выжившей студентки после удара по колледжу в Старобельске

По последним данным, в результате удара по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа погибли 10 человек, 38 пострадали, ещё 11 студентов числятся пропавшими без вести. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.
Новости России

Мать студентки из Старобельска раскрыла, что ей сказала дочь в момент атаки

Студентка Анастасия Василенко, которая учится в атакованном ВСУ колледже...
Политика

Завод по сборке дронов FP-1 атаковали в Белой Церкви — SHOT

Как утверждает источник, вместе с заводом поражены и другие объекты, расположенные поблизости. Речь идёт о тренировочном полигоне ВСУ и военном аэродроме.
Новости России

Студентка колледжа в Старобельске сгорела при попытке убежать от ударов ВСУ

Одна из студенток колледжа в Старобельске в ЛНР сгорела...

Темы

Погода

В Рязанской области объявлено штормовое предупреждение

Жителям следует быть готовыми к грозам, кратковременным ливневым дождям и усилению ветра при грозе, порывы которого могут достигать 12–17 м/с.
Общество

Предложение на высоте 4700 метров привело к первой лесной свадьбе в Рязани

В Рязанской области произошло уникальное событие. Впервые в истории региона Сервис-ЗАГС зарегистрировал брак прямо в лесу. Молодожёны, Серафим и Анастасия, стали мужем и женой на живописной поляне недалеко от озера Ласково.
Новости России

Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего саксофониста в Петербурге

В Санкт-Петербурге 38-летний артист Мариинского театра выстрелил из окна в 11-летнего мальчика, который играл на саксофоне на улице. По данным Базы, музыка, доносившаяся с улицы, раздражала мужчину, и он решил «наказать» юного музыканта, выстрелив в него из пневматического пистолета.
Новости России

Лантратова заявила, что ВСУ атаковали общежитие в Старобельске с целью поражения спасающихся детей

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что украинские войска нанесли удары по общежитию в Старобельске, ожидая, когда дети начнут выбегать из здания
Новости России

Более 50 иностранных журналистов прибыло в Старобельск для освещения трагедии с гибелью 21 студента

24 мая более 50 иностранных журналистов из 19 стран прибыли в Луганскую Народную Республику, чтобы посетить место трагедии в Старобельске, где в результате удара ВСУ по общежитию колледжа погибли 21 человек.
Экология, природа, животные

Рязанский метеоролог объяснил природу удивительных «рваных» облаков

В Рязанской области сегодня можно увидеть уникальное сочетание нескольких видов перистых облаков: перистые перепутанные (Cirrus intortus), перистые плотные (Cirrus spissatus), а также перисто-кучевые облака (Cirrocumulus) с открытыми ячейками.
Происшествия

В Скопинском районе водитель мотоцикла «Ямахи» не справился с управлением и погиб

23 мая примерно в 19:15 на 11-м километре автодороги «Горлово-Нагиши-Клекотки-граница Тульской области» в Скопинском районе произошло смертельное ДТП.
Происшествия

Следком начал проверку из-за угрозы утечки газа и затоплений в Пронске

Поводом для проверки стали сообщения в социальных сетях. Жители домов на улице К. Г. Маничкина бьют тревогу: между двумя жилыми зданиями проходит газовая труба, повреждение которой может привести к утечке газа и создать прямую угрозу для жизни и здоровья людей.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье