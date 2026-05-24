Гость Рязани лишился 130 тысяч рублей после застолья с новой знакомой

В Рязани сотрудники уголовного розыска оперативно раскрыли кражу крупной суммы денег со счёта гостя города. В отдел полиции по Московскому району обратился 55-летний житель Рязанской области, который сообщил о пропаже своей банковской карты. Проверив баланс, он обнаружил, что с его счёта списано почти 130 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина приехал в Рязань на заработки вместе с двумя знакомыми — мужчиной и женщиной. В выходные дни они вместе проводили время, употребляя спиртное. Женщина несколько раз ходила в магазин за покупками. В один из дней, проснувшись, мужчины обнаружили, что их спутница исчезла, а вместе с ней пропала и банковская карта.

Оперативники получили описание внешности подозреваемой, а также сведения о местах, где расплачивались с помощью похищенной карты. Проследив маршрут передвижений женщины, полицейские вычислили дом, в котором она скрывалась. Вскоре злоумышленница была задержана во дворе этого дома.

По данному факту следователь возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.