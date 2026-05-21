Поиски Усольцевых продолжаются, фото: КГКУ "Спасатель"
Акценты

Поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновят с новым оборудованием 

Алексей Самохин
Волонтёры «ЛизаАлерт» возобновят поиски семьи Усольцевых, пропавшей на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года, с принципиально новым оборудованием: дронами дальностью свыше 8 км и промышленными беспилотниками для любой погоды.

Дроны и пещерное снаряжение: что изменилось в поисках семьи Усольцевых

Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» готовятся возобновить поиски Ирины и Сергея Усольцевых с пятилетней дочерью, которые пропали на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Операцию планируют начать в мае. В этот раз у поисковиков принципиально другой арсенал.

Региональный представитель отряда в Красноярском крае Владислав Величко рассказал ТАСС, что главное изменение — новая техника для работы в горах. Раньше её попросту не существовало. Теперь на машине установлена мощная антенна, которая позволяет дрону работать на расстоянии свыше 8 километров. Это открывает возможность обследовать значительно большие площади за один вылет.

Помимо дронов с увеличенной дальностью связи, волонтёры задействуют промышленный беспилотник. Его ключевое преимущество — устойчивость к погодным условиям. Горная местность непредсказуема: туман, ветер, резкие перепады температур. Промышленный аппарат способен работать там, где обычные дроны отказывают. Это позволит детально изучить рельеф.

Отдельно Величко упомянул полноприводный автомобиль, оборудованный для длительной автономной работы. Команда сможет находиться на месте несколько дней без возвращения на базу. Внутри есть всё необходимое, включая холодильник.

Спасатели готовятся к работе в пещерах

На месте будет работать и профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель». Их специализация в этом поиске — пещеры Кутурчина. Все бойцы отряда имеют навыки работы в подземных пространствах и на высотах.

Снаряжение включает верёвки, карабины, спасательные привязи, каски, фонари и радиостанции. Это стандартный комплект для спелеологических операций, но в условиях реального поиска пропавших людей каждый его элемент становится критически важным.

Кутурчинское Белогорье — живописный горный хребет Красноярского края со скалами необычной формы и густыми хвойными лесами. Именно здесь в сентябре 2025 года и пропала семья Усольцевых.

