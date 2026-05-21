Пропавшая в Тульской области 3-летняя девочка найдена живой

Пропавшую в Тульской области 3-летнюю девочку нашли живой. Как сообщили в региональном управлении СК России, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Девочка исчезла 20 мая в рабочем поселке Дубна. После этого следователи возбудили уголовное дело по статье о безвестном исчезновении малолетнего.

К поискам ребенка подключились сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и местные жители. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи.

По данным SHOT, девочка пропала, когда гуляла возле дома, а её мама отвлеклась. Девочку искали с вчерашнего вечера. В лесополосе в 2 км от дома обнаружили её беговел. В поисках участвовали более 250 человек.