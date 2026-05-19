В Курской области в результате удара ВСУ по частному дому погибла женщина, двое ранены

Вечером 18 мая в селе Марково Глушковского района Курской области произошёл удар по частному дому, в результате которого погибла 68-летняя местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, трагедия случилась, когда люди находились в огороде. Женщина получила крайне тяжёлые ранения и, к сожалению, скончалась. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей, отметив, что это огромное горе для всей области.

Кроме того, в результате инцидента ранения получили ещё два человека: 57-летняя женщина с проникающими ранениями груди и живота и её 62-летний муж с осколочным ранением головы. Оба находятся в тяжёлом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, в ближайшее время пострадавших доставят в Курск для дальнейшего лечения. Врачи делают всё возможное для их спасения.