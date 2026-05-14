Блогер Лерчек начала пятый курс химиотерапии

В четверг, 14 мая, блогер Валерия Чекалина (Лерчек) опубликовала в социальных сетях информацию о ходе своего лечения. По словам девушки, сегодня ей начали вводить пятый курс химиотерапии из девяти запланированных врачами.

Напомним, состояние здоровья Чекалиной резко ухудшилось в феврале 2026 года. На следующий день после выписки из роддома с четвертым ребенком блогер попала в реанимацию онкологического профиля. В ходе обследования врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии. В настоящее время она находится под наблюдением специалистов НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

«Сегодня моя пятая химия. Пятая из девяти», — сообщила Валерия Чекалина своим подписчикам.

Тяжелое заболевание внесло коррективы в судебные разбирательства, в которых фигурирует блогер. По имеющейся информации, Гагаринский суд Москвы принял решение выделить в отдельное производство дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Слушания по этому эпизоду официально приостановлены до момента выздоровления обвиняемой.

Кроме того, суд учел состояние здоровья подсудимой и смягчил ранее избранную меру пресечения. Домашний арест заменен на запрет определенных действий. Данная мера позволяет Чекалиной свободно передвигаться для посещения медицинских учреждений и получения необходимой помощи без специального разрешения ведомств.