Экономика и бизнес

Рязанская «Аэрокосмическая долина» стала лидером в России по динамике привлечения резидентов

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В четверг, 14 мая, в Рязани прошла конференция «Аэрокосмическая инновационная долина – 2026». Участники обсудили итоги работы инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) и стратегию его развития в рамках нацпроектов по беспилотным системам и экономике данных.

Глава региона Павел Малков в ходе пленарного заседания отметил, что проект, реализуемый по поручению Президента РФ, стал ключевым звеном экономики области. В работе ИНТЦ принимают участие ГК «Роскосмос», ГК «Ростех» и Московский авиационный институт.

По словам губернатора, рязанский ИНТЦ сейчас занимает первое место в стране по динамике привлечения резидентов и второе — по их общему количеству. На текущий момент статус резидента имеют 150 высокотехнологичных компаний.

«Развитие Аэрокосмической инновационной долины продолжается. Со своей стороны делаем все, чтобы ИНТЦ как можно скорее начал полноценную практическую работу. Нужно продолжать создавать инфраструктуру и запускать на базе Долины собственный инвестиционный фонд», — подчеркнул Павел Малков.

В настоящее время еще более 50 организаций готовят заявки на вступление в ИНТЦ. Партнерами площадки уже стали 10 российских венчурных фондов. Проекты резидентов охватывают сферы биомедицины, электроники, радиотехники и разработки беспилотных летательных аппаратов. Последнее направление курирует центр «ПРОТОС», работающий в связке с Долиной.

Павел Малков также проинспектировал готовность первого корпуса «Аэрокосмической долины». Ремонт в здании практически завершен, открытие запланировано на лето 2026 года. В корпусе, созданном за счет областного бюджета, разместятся лаборатории, офисы и зоны коворкинга.

В конференции приняли участие федеральные эксперты:

заместитель генерального директора ГК «Роскосмос» Борис Глазков;

генеральный конструктор ПАО «ОАК» Сергей Коротков;

директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика» Анастасия Павленко;

генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев.

Итогом встречи стало подписание соглашений о сотрудничестве между ИНТЦ и рядом инжиниринговых компаний. Документы предусматривают совместную разработку робототехники и запуск новых образовательных программ для подготовки кадров в авиакосмической отрасли.

Популярные материалы

Новости России

Ведущую программы «ДНК» Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительными в Москве

Анна Казючиц выпила целую пачку седативных препаратов, после чего почувствовала сильную слабость. В её квартиру на Малой Грузинской улице была вызвана скорая помощь.
Новости России

Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Уход Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белогородский области связан...
Новости России

Журналист Молчанов попал под обстрел незадолго до смерти

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Новости кино и ТВ

Скончался журналист и телеведущий «До и после полуночи» Владимир Молчанов

Владимир Молчанов, известный журналист, телеведущий и автор культовой программы «До и после полуночи», ушёл из жизни на 76-м году. Причиной стала длительная болезнь, с которой он боролся до последних дней.
Политика

ВС РФ сорвали кровавые планы Киева, собиравшегося ударить по Москве после перемирия

По предварительным данным, в операции задействовали более 1200 беспилотников и свыше 60 ракет различных типов, включая гиперзвуковые комплексы «Кинжал».

Темы

Интересное

16 мая 2026 года: редчайший день в астрологии, который круто изменит вашу жизнь 

Подобное сочетание энергии Сатурна и фазы новолуния в созвездии Тельца фиксировалось последний раз 30 лет назад — в 1996 году. 
Медицина

Елена Малышева призвала россиян немедленно вызывать скорую при болях в груди

Специалист отметила, что даже если боль вызвана менее опасными причинами, такими как межреберная невралгия или заболевания желудочно-кишечного тракта, исключить критическое состояние могут только профессионалы.
Новости России

Скоропостижно скончался чемпион мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов

Мастеру спорта России международного класса и основателю клуба «Чемпион» было 42 года.
Новости России

Блогер Лерчек начала пятый курс химиотерапии

Валерия Чекалина, проходящая лечение от рака четвертой стадии, сообщила о преодолении экватора назначенного курса терапии.
Происшествия

Путешественник Саша Конь погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

В Брянской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника погиб путешественник Александр, более известный под прозвищем Саша Конь. Об этом пишет Mash.
Погода

Рязанцев ожидают майские грозы с ветром

Ночью столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +20…+25 градусов. Однако общую картину могут испортить капризы ветра.
Политика

ВС РФ сорвали кровавые планы Киева, собиравшегося ударить по Москве после перемирия

По предварительным данным, в операции задействовали более 1200 беспилотников и свыше 60 ракет различных типов, включая гиперзвуковые комплексы «Кинжал».
Новости кино и ТВ

Стартовали съемки медицинской драмы «Центр счастья» с Глафирой Тархановой

Сюжет разворачивается вокруг будней перинатального центра «Белые лилии». По сценарию, учреждение основала семейная пара медиков — Феликс (Кирилл Гребенщиков) и Нина (Валерия Ланская) Ковалёвы. В центре работают акушеры-гинекологи, неонатологи и репродуктологи, специализирующиеся на сложных медицинских случаях.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье