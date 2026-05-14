Рязанская «Аэрокосмическая долина» стала лидером в России по динамике привлечения резидентов

В четверг, 14 мая, в Рязани прошла конференция «Аэрокосмическая инновационная долина – 2026». Участники обсудили итоги работы инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) и стратегию его развития в рамках нацпроектов по беспилотным системам и экономике данных.
Глава региона Павел Малков в ходе пленарного заседания отметил, что проект, реализуемый по поручению Президента РФ, стал ключевым звеном экономики области. В работе ИНТЦ принимают участие ГК «Роскосмос», ГК «Ростех» и Московский авиационный институт.
По словам губернатора, рязанский ИНТЦ сейчас занимает первое место в стране по динамике привлечения резидентов и второе — по их общему количеству. На текущий момент статус резидента имеют 150 высокотехнологичных компаний.
В настоящее время еще более 50 организаций готовят заявки на вступление в ИНТЦ. Партнерами площадки уже стали 10 российских венчурных фондов. Проекты резидентов охватывают сферы биомедицины, электроники, радиотехники и разработки беспилотных летательных аппаратов. Последнее направление курирует центр «ПРОТОС», работающий в связке с Долиной.
Павел Малков также проинспектировал готовность первого корпуса «Аэрокосмической долины». Ремонт в здании практически завершен, открытие запланировано на лето 2026 года. В корпусе, созданном за счет областного бюджета, разместятся лаборатории, офисы и зоны коворкинга.
В конференции приняли участие федеральные эксперты:
заместитель генерального директора ГК «Роскосмос» Борис Глазков;
генеральный конструктор ПАО «ОАК» Сергей Коротков;
директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика» Анастасия Павленко;
генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев.
Итогом встречи стало подписание соглашений о сотрудничестве между ИНТЦ и рядом инжиниринговых компаний. Документы предусматривают совместную разработку робототехники и запуск новых образовательных программ для подготовки кадров в авиакосмической отрасли.