Рязанская «Аэрокосмическая долина» стала лидером в России по динамике привлечения резидентов

В четверг, 14 мая, в Рязани прошла конференция «Аэрокосмическая инновационная долина – 2026». Участники обсудили итоги работы инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) и стратегию его развития в рамках нацпроектов по беспилотным системам и экономике данных.

Глава региона Павел Малков в ходе пленарного заседания отметил, что проект, реализуемый по поручению Президента РФ, стал ключевым звеном экономики области. В работе ИНТЦ принимают участие ГК «Роскосмос», ГК «Ростех» и Московский авиационный институт.

По словам губернатора, рязанский ИНТЦ сейчас занимает первое место в стране по динамике привлечения резидентов и второе — по их общему количеству. На текущий момент статус резидента имеют 150 высокотехнологичных компаний.

«Развитие Аэрокосмической инновационной долины продолжается. Со своей стороны делаем все, чтобы ИНТЦ как можно скорее начал полноценную практическую работу. Нужно продолжать создавать инфраструктуру и запускать на базе Долины собственный инвестиционный фонд», — подчеркнул Павел Малков.

В настоящее время еще более 50 организаций готовят заявки на вступление в ИНТЦ. Партнерами площадки уже стали 10 российских венчурных фондов. Проекты резидентов охватывают сферы биомедицины, электроники, радиотехники и разработки беспилотных летательных аппаратов. Последнее направление курирует центр «ПРОТОС», работающий в связке с Долиной.

Павел Малков также проинспектировал готовность первого корпуса «Аэрокосмической долины». Ремонт в здании практически завершен, открытие запланировано на лето 2026 года. В корпусе, созданном за счет областного бюджета, разместятся лаборатории, офисы и зоны коворкинга.

В конференции приняли участие федеральные эксперты:

заместитель генерального директора ГК «Роскосмос» Борис Глазков;

генеральный конструктор ПАО «ОАК» Сергей Коротков;

директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика» Анастасия Павленко;

генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев.

Итогом встречи стало подписание соглашений о сотрудничестве между ИНТЦ и рядом инжиниринговых компаний. Документы предусматривают совместную разработку робототехники и запуск новых образовательных программ для подготовки кадров в авиакосмической отрасли.