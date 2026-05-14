Происшествия

Полицейские обвиняют рязанку в распространении порнографии за фото в соцсети

Алексей Самохин
Киберполицейские установили причастность жительницы Спасского района к изготовлению и распространению порнографических материалов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Полицейские столкнулись с нетривиальной ситуацией. Недавно к ним обратилась 23-летняя неработающая жительница Спасского района с заявлением на своего бывшего возлюбленного. Молодой человек якобы на своей странице в популярной социальной сети опубликовал серию фотографий, на которых она запечатлена в обнаженном виде.

Сотрудники ОБК УМВД начали проверку и вскоре установили, что аккаунт в соцсети фейковый, а отношение к его созданию имеет вовсе не бывший сожитель, а сама заявительница.

По предварительной информации, девушка из чувства мести создала под мужским псевдонимом интернет-страницу, где в качестве аватара разместила фото с изображением, похожим на молодого человека, тем самым давая понять, что это его профиль. На странице она разместила собственную фотосессию интимного характера. Обратившись в полицию, злоумышленница планировала наказать в уголовном порядке бывшего спутника жизни за старые обиды, но ее замысел быстро раскрыли оперативники. Проведенным исследованием установлено, что часть опубликованных фотографий – порнографического содержания.

Следователем ОМВД РФ «Спасский» в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет). Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном доносе о совершенном преступлении.

Ведущую программы «ДНК» Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительными в Москве

Скончался журналист и телеведущий «До и после полуночи» Владимир Молчанов

Журналист Молчанов попал под обстрел незадолго до смерти

Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Во вторник начинается сезон отключения горячей воды в Рязани: список адресов на май

Володин объяснил условия возвращения уехавших артистов в Россию

Даниэль Вегас и Маргарита Дьяченкова стали участниками второго сезона реалити-шоу ТНТ «Большой куш» 

Виновника смертельного ДТП с маршруткой под Рязанью приговорили к принудительным работам 

Губернатор Малков: Планируем развивать площадки адаптивного спорта по всей рязанской области

В деле рязанских журналистов о вымогательстве появились лингвистическая экспертиза и данные о тайных связях

В Рязанской области женщина на велосипеде ограбила магазин

Около 600 тысяч рязанцев получили медицинские консультации в Центрах здоровья

Улицу Рытикова в Рязани закроют для проезда до конца сентября

