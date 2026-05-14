Власть и политика

Губернатор Малков: Планируем развивать площадки адаптивного спорта по всей рязанской области

Алексей Самохин
Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с участниками региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» Николаем Тимофеевым и Романом Денисовым. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. 

Обсуждались новые инициативы и предложения по развитию в регионе адаптивного спорта, возможности его использования при формировании индивидуальных программ реабилитации бойцов СВО, а также планы по созданию необходимой инфраструктуры. Во встрече принял участие министр физической культуры и спорта Рязанского региона Владимир Антманис.

Участники программы «ГЕРОИ62» рассказали губернатору о том, что совместно с министерством физической культуры и спорта региона проанализирована инфраструктура действующих спорткомплексов в муниципалитетах, в том числе их доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. Николай Тимофеев, который руководит Центром адаптивного спорта на базе реабилитационного центра «Сосновый бор», отметил, что основная  задача – сделать профильные площадки по всей Рязанской области. Николай Тимофеев и Роман Денисов представили Павлу Малкову ряд предложений о создании в муниципальных образованиях площадок для физической реабилитации и социальной адаптации участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.

Губернатор Павел Малков отметил: «Развитие адаптивного спорта будем продолжать. Планируем развивать такие площадки по всему региону: в Рязани, Шилове, Касимове, Сасове и Михайлове. В центре «Сосновый бор» уже работает центр адаптивного спорта. Важно, чтобы после реабилитации ветераны боевых действий могли продолжать занятия спортом по месту жительства. Параллельно с развитием инфраструктуры будем оснащать площадки современным оборудованием, а также готовить тренеров и инструкторов».

