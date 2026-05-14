Рязанские предприятия модернизируют производство благодаря господдержке

Алексей Самохин
Рязанские предприятия «Унипласт» и «Верность качеству» модернизируют свои производственные мощности благодаря льготным займам Государственного фонда развития промышленности Рязанской области. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Производитель ПЭТ-преформ «Унипласт» приобрел промышленное оборудование и сформировал единый парк термопластавтоматов для выпуска новой ПЭТ-тары для молочной продукции и бытовой химии. Реализация проекта позволит существенно расширить ассортимент пластиковой тары и за 3 года увеличить выручку на 309 млн руб., чистую прибыль — на 60 млн руб., а отчисления в бюджетную систему — на 39 млн руб.

Кондитерская фабрика «Верность качеству» из Касимовского округа приобретет автомат по сборке коробок, чтобы снизить затраты ручного труда и автоматизировать процесс. Планируется, что в течение 5 лет издержки компании сократятся на 80 млн руб. чистая прибыль вырастет на 55 млн руб. Также приобретена отливочная линия, которая позволила увеличить производственные мощности предприятия и наладить выпуск новых видов продукции. Для технического перевооружения производства фонд предоставил предприятию несколько займов на общую сумму 60 млн руб.

Отметим, что предприятия являются участниками федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участники фотопроекта также могут получить льготные займы UAH по программе «Повышение производительности труда» под 3-5% годовых для модернизации своих производств. О других мерах поддержки предприятий можно узнать на ИТ-платформе производительность.рф.

