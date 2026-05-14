Сезон рыбатлона в Рязани стартует 30 мая на новом месте

В субботу, 30 мая, с 13:00 все приглашаются на старт нового 16-го сезона поплавочного рыбатлона в Рязани. 1-й этап пройдет на новом месте – на Борковском затоне у Оки рядом со строящимся Жилым Комплексом «Окская стрелка» в Борках. Об этом «7 инфо» сообщили организаторы.

Как всегда в рыбатлоне, участие – бесплатное, призов – очень много, от эхолота до умной колонки. Рыбатлонистом может стать любой человек, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей. Регистрация участников проходит на сайте , все подробности в группе ВК vk.com/rybatlon.

Правила в рыбатлоне прежние и простые – после масс-старта с удочкой в руках за 2 часа нужно поймать две любые рыбы и пробежать 3 круга по 1 км. Для девушек и детей до 12 лет предусмотрена отдельная церемония награждения с призами.

В сезоне 2026 года запланировано проведение четырех поплавочных этапов в Рязанской области, по их итогам будет определен победитель Общего зачета. Также в планах — поплавочные этапы в Башкортостане и Карелии, а также спиннинговый в Рязани и Ростовской области.

Расписание 1-го рязанского этапа поплавочного рыбатлона-2026:

13:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров

14:00 – старт

16:00 – завершение ловли

16:05 – штрафной круг

16:30 – награждение.

Генеральный партнер – Жилой Комплекс «ОКСКАЯ СТРЕЛКА» от ГК «Зеленый сад-Наш дом».

Главные партнеры – аптечная сеть «АПТЕКА ФАРМА», питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА», магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском.

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «АРТ-ПРОЦЕСС».

Официальные партнёры – магазин «УМЕЛЕЦ», «ПИЦЦА ЛИСИЦА», «ПРАКТИК НЦ», рыболовный магазин «ОК-62» и «ЕГЕРЬ», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», рыболовные прикормки «MINENKO», приманки «BOMBER BAITS», компания «ЗДЕСЬ КВАДРИКИ».

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 инфо», «АВТОРАДИО» Рязань — 102.0 FM, телеканал ТКР, новостной портал «TOP-24-Рязань», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА».

Соревнования проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

