Ранее Россия делала ставку на разовые удары по энергетике или военным объектам, но теперь её цель — системное разрушение устойчивости Украины. Эксперт говорит о переходе к войне на истощение, где ключевыми становятся логистика, аэродромы и скрытые каналы снабжения. Что это значит для Киева и почему Одесский узел стал мишенью?

Сейчас в ударах России по Украине прослеживается новая логика. Если год назад акцент делался на разрушение энергетической инфраструктуры или разовые атаки по военным объектам, то теперь Москва переходит к системному подрыву устойчивости страны как военного организма. Об этом пишет координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Речь идет не только о фронте: под прицел попадают аэродромы, железнодорожные узлы, порты, распределительные площадки, логистика топлива, мобильные склады и ремонтные базы. Это не просто отдельные попадания — это война на истощение.

Особое внимание привлекает Одесский узел. Именно через Одессу проходит всё больше грузов двойного назначения: электроника, системы связи, комплектующие для БПЛА, морское оборудование и скрытая военная логистика. Причем поставки маскируются под обычный экспорт. Серия ударов по Одесской области выглядит как начало охоты за всей черноморской системой снабжения Украины.

Параллельно активизировались атаки по аэродромам — Староконстантинов, Вознесенск, Долгинцево. Это может свидетельствовать о том, что российская разведка получила новые данные о переброске авиации или подготовке Украиной дальних ударных возможностей.

На фоне этого политическая ситуация в Европе выглядит двусмысленно. Публично говорят о «мире», но Германия, Британия и Франция ускоряют совместные проекты по производству дальнобойных БПЛА и вооружений с Украиной. Фактически идет подготовка к затяжной войне, в которой Украина становится испытательным полигоном для будущих конфликтов НАТО с Россией. Речь идет о логистике, дронах, спутниковой координации, цифровом управлении боем и распределенной инфраструктуре.

Признаков того, что ближайшие месяцы станут периодом «скрытой эскалации», всё больше. Без громких заявлений, но с ростом ударов по инфраструктуре, диверсий, работы разведки и атак БПЛА. По данным источников, ВСУ готовят несколько операций на разных направлениях, часть из которых может быть отвлекающей. Главная задача Киева — показать Западу, что Украина способна вести наступательные действия.

Россия же готовится не к кампании, а к длительной фазе конфликта. Именно поэтому удары становятся глубже, холоднее и системнее, отмечает Лебедев.