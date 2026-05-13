ChatGPT Image
Политика

Подпольщик Лебедев: Россия явно готовится к длительной исторической фазе конфликта

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Ранее Россия делала ставку на разовые удары по энергетике или военным объектам, но теперь её цель — системное разрушение устойчивости Украины. Эксперт говорит о переходе к войне на истощение, где ключевыми становятся логистика, аэродромы и скрытые каналы снабжения. Что это значит для Киева и почему Одесский узел стал мишенью?

Сейчас в ударах России по Украине прослеживается новая логика. Если год назад акцент делался на разрушение энергетической инфраструктуры или разовые атаки по военным объектам, то теперь Москва переходит к системному подрыву устойчивости страны как военного организма. Об этом пишет координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. 

Продолжение после рекламы

Речь идет не только о фронте: под прицел попадают аэродромы, железнодорожные узлы, порты, распределительные площадки, логистика топлива, мобильные склады и ремонтные базы. Это не просто отдельные попадания — это война на истощение.

Особое внимание привлекает Одесский узел. Именно через Одессу проходит всё больше грузов двойного назначения: электроника, системы связи, комплектующие для БПЛА, морское оборудование и скрытая военная логистика. Причем поставки маскируются под обычный экспорт. Серия ударов по Одесской области выглядит как начало охоты за всей черноморской системой снабжения Украины.

Параллельно активизировались атаки по аэродромам — Староконстантинов, Вознесенск, Долгинцево. Это может свидетельствовать о том, что российская разведка получила новые данные о переброске авиации или подготовке Украиной дальних ударных возможностей.

На фоне этого политическая ситуация в Европе выглядит двусмысленно. Публично говорят о «мире», но Германия, Британия и Франция ускоряют совместные проекты по производству дальнобойных БПЛА и вооружений с Украиной. Фактически идет подготовка к затяжной войне, в которой Украина становится испытательным полигоном для будущих конфликтов НАТО с Россией. Речь идет о логистике, дронах, спутниковой координации, цифровом управлении боем и распределенной инфраструктуре.

Признаков того, что ближайшие месяцы станут периодом «скрытой эскалации», всё больше. Без громких заявлений, но с ростом ударов по инфраструктуре, диверсий, работы разведки и атак БПЛА. По данным источников, ВСУ готовят несколько операций на разных направлениях, часть из которых может быть отвлекающей. Главная задача Киева — показать Западу, что Украина способна вести наступательные действия.

Россия же готовится не к кампании, а к длительной фазе конфликта. Именно поэтому удары становятся глубже, холоднее и системнее, отмечает Лебедев.

Популярные материалы

Общество

Во вторник начинается сезон отключения горячей воды в Рязани: список адресов на май

МУП «РМПТС» опубликовало график отключения горячей воды в Рязани...
Политика

Аналитик Кнутов объяснил подоплеку слов Путина о скором завершении СВО

Путин дал понять: СВО подходит к концу. Но военный аналитик Юрий Кнутов уверен — без реальных побед на поле боя мирный договор с Украиной останется фантастикой. Тактическое ядерное оружие может стать инструментом, который заставит Запад поверить в российскую решимость.
Происшествия

Водитель «Тойота Ленд Крузер Прадо» погиб в ДТП в Рязанской области

46-летний житель Касимовского округа, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», не справился с рулевым управлением и совершил съезд в левый по ходу своего движения кювет с последующим опрокидыванием.  
Новости кино и ТВ

Скончался журналист и телеведущий «До и после полуночи» Владимир Молчанов

Владимир Молчанов, известный журналист, телеведущий и автор культовой программы «До и после полуночи», ушёл из жизни на 76-м году. Причиной стала длительная болезнь, с которой он боролся до последних дней.
Интересное

После убийства политика с фамилией на «О» всё станет хуже: страшное пророчество от афонского старца рвёт Сеть

Геокон предупреждал: как только убьют лидера с фамилией на эту букву, мир закрутится в вихре катастроф. Кто из политика в большой беде?

Темы

Происшествия

В ночь на 13 мая ПВО уничтожила 286 украинских БПЛА, в том числе над Рязанской областью

В ночь с 12 на 13 мая дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников самолетного типа.
Происшествия

Беспилотная опасность сохраняется для рязанцев утром 13 мая 

В ночь на среду, 13 мая, в Рязани и области была объявлена беспилотная опасность. Сообщения об этом пришли рязанцам ровно в два часа ночи. 
Новости России

Ярославскую область атаковали  украинские БПЛА

В ночь на 13 мая силы ПВО и РЭБ отразили атаку украинских беспилотников на Ярославль. Губернатор региона Михаил Ераев сообщил о попадании обломков в промышленный объект, пострадавших нет. Угроза сохраняется, жителей призывают к осторожности.
Новости кино и ТВ

Скончался журналист и телеведущий «До и после полуночи» Владимир Молчанов

Владимир Молчанов, известный журналист, телеведущий и автор культовой программы «До и после полуночи», ушёл из жизни на 76-м году. Причиной стала длительная болезнь, с которой он боролся до последних дней.
Интересное

Ученые бьют тревогу: река из Библии может пересохнуть и сбудется пророчество о конце света

Библейские пророчества о конце света могут обрести реальные очертания: ученые фиксируют тревожное сокращение объема воды в Евфрате — одной из четырех рек, связанных с Эдемским садом. Эксперты предупреждают, что при сохранении текущих темпов река может полностью пересохнуть уже через 15 лет.
Новости России

112: Певицу Линду задержали в Москве

В Москве задержали певицу Линду. Параллельно с этим силовики провели обыск в офисе известного музыкального издателя. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Здоровье

Инфекционист Шведова назвала главную опасность хантавируса

Хантавирусы, переносимые обычными мышами и крысами, могут стать смертельной угрозой для человека — и для заражения не нужно даже касаться животного. Врач-инфекционист Наталья Шведова объяснила, как уберечься от коварного вируса, который маскируется под обычный грипп, но убивает в 40% случаев.
Новости России

Трагедия в семье легенды журналистики: что известно о гибели Валентина Васильца

90-летний Валентин Василец, бывший главный редактор журнала «Эхо Планеты», найден мертвым у своего дома в Москве. Причиной трагедии стала непереносимая потеря — месяц назад ушла из жизни его жена, с которой он прожил более полувека.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье